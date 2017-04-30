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Порошенко лишил гражданства депутата, предложившего арендовать Крым

Опубликовано 30.04.17 11:25 Порошенко лишил гражданства депутата, предложившего арендовать Крым

Причиной для такого решения стало наличие у Андрея Артеменко паспорта гражданина Канады.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Андрея Артеменко лишили украинского гражданства по причине наличия у чиновника паспорта гражданина Канады, полученного им в 2005 году.

Как написал в своем Facebook лидер партии Олег Ляшко, "это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай", когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции страны, которая "предусматривает только одно — украинское — гражданство". Ляшко подчеркнул, что 16 мая фракция потребует досрочного прекращения депутатских ужшкммт полномочий Артеменко.

"Газета.ru" напоминает, что Андрей Артеменко запомнился публичным заявлением о возможности пойти на компромисс с Россией по крымскому вопросу, оформив "аренду" полуострова. После таких заявлений депутата взывали на допрос в генпрокуратуру Украины.
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