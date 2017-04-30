ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: смотреть онлайн трансляцию, где купить билеты, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 26-го тура Чемпионата России ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

30 апреля 2017 года на стадионе "ВЭБ Арена - Арена ЦСКА" состоится центральный матч 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и "Спартаком". Начало в 17:00 мск.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:05 мск.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: прогноз букмекеров

Букмекеры считают армейцев фаворитами предстоящей схватки и принимают ставки на победу армейцев в среднем с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,4, на ужшкммт успех "Спартака" - 3,2.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: ориентировочные составы

По словам эксперты, главный наставник ЦСКА Виктор Гончаренко, как и в матче с "Ростовом", поставит на Сергея Игнашевича, Василия Березуцкого и Виктора Васина, а Алексей Березуцкий начнёт игру на скамейке. На левом фланге специалисту придется выбирать между Кириллом Набабкиным и отбывшим дисквалификацию Георгием Щенниковым. Если получится поставить на ноги Дзагоева, то слева может сыграть Александр Головин. Однако есть и другой вариант: «опустить» глубже Витиньо. Тогда впереди будут действовать Алексей Ионов и Аарон Оланаре.

В свою очередь, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может учесть систему игры соперника, а значит, и сам выставит трёх центральных защитников. Вернёт в стартовый состав Илью Кутепова либо отправит на поле Сальваторе Боккетти. В нападении могут сыграть Андрей Ещенко, Александр Самедов, Джано Ананидзе. Также команде готов помочь отбывший дисквалификацию Денис Глушаков.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: перед матчем

К 26-му туру РФПЛ ЦСКА расположился сейчас на второй строчке турнирной таблицы с 50 баллами в активе. В предыдущих матчах команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с "Ростовом" (0:0), победила "Уфу" (0:2) и с разгромным счетом одолела "Локомотив" (4:0).

"Спартак" более, чем уверенно лидирует в национальном первенстве, заработав 57 баллов по итогам прошедших 25 поединков. До этого дружина Массимо Карреры победили "Зенит" (2:1), потерпели разгромное поражение от "Ростова" (0:3), а потом с минимальным счетом справились с "Уралом".

В последний раз клубы встречались на поле в 12-м туре РФПЛ текущего сезона. В том поединке победителем стал "Спартак" - 3:1.

"Спартак" - ЦСКА 3:1 ВИДЕО голов

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: купить билеты

Купить билеты на матч ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017 еще представляется возможным. Их можно приобрести в кассах стадиона "ВЭБ- Арена" или с помощью специальных сервисов онлайн. Стоимость проходки начинается от 3 тысяч рублей.

ЦСКА - "Спартак": статистика встреч

Всего в российских чемпионатах ЦСКА и "Спартак" сыграли между 51 матч. На текущий момент у армейцев наблюдается небольшой перевес: клуб одержал 20 побед против 18 - "Спартака" и 13 ничьих. Разница мячей составляет 68 – 68..