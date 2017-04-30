КНДР пригрозила уничтожить американскую атомную подлодку USS Michigan

Соответствующее заявление опубликовано на государственном пропагандистском сайте Северной Кореи.

Вооруженные силы КНДР уничтожат атомную подводную лодку ВМС США USS Michigan в случае, если она изменит свое местоположение. Соответствующее заявление приводится на государственном пропагандистском сайте КНДР Uriminzokkiri.

"В тот момент, когда USS Michigan попытается хоть немного сдвинуться с места, она будет обречен и ее ждет судьба стать подводным призраком, который не в состоянии подняться на поверхность. Размещение атомной подводной лодки в водах у побережья Корейского полуострова, приуроченное к развертыванию ужшкммт в этом районе ударной группы супер-авианосца (речь идет об авианосце USS Carl Vinson и его кораблях сопровождения - RNS), призвано еще более усилить военные угрозы в отношении нашей республики", — приводит сообщение Uriminzokkiri RNS.

25 апреля 2017 стало известно о том, что подводная лодка с управляемыми ракетами USS Michigan (SSGN 727) пришвартовалась в южнокорейскому порту Пусан, и через четыре дня отправилась в море. Субмарина класса "Огайо" проводит учения у берегов Корейского полуострова. Ядерный авианосец USS Carl Vinson также участвует в совместных учениях с южнокорейскими военно-морскими силами.

"Будь то ядерный авианосец или атомная подводная лодка, они превратятся в массу металлолома перед лицом нашей непобедимой военной силы", — подчеркивают северокорейские пропагандисты.