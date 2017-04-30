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Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году, календарь

Опубликовано 30.04.17 10:44 Выходные в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году, календарь

Как отдыхаем в мае 2017 года в России, выходные и праздничные дни в мае 2017 - читайте об этом в материале TopNews.

Традиционно май в России считается одним из самых любимых месяцев в году, и связано это не только с приближением долгожданного лета и наступлением хорошей погоды, но и с дополнительными выходными днями, которые выпадают на первые дни последнего месяца весны.

Так, по производственному календарю, в начале мая 2017 года россиянам предстоит отдыхать сначала три дня, а ужшкммт затем четыре дня подряд. Всего в мае 2017 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Из них государственными являются праздники 1 и 9 мая. 

Таким образом, на майские праздники в 2017 году в России выпадает двое длинных выходных: с 29 апреля по 1 мая (3 дня) и с 6 по 9 мая (4 дня).

Как отдыхаем на 1 мая в 2017 году в России?

На 1 мая россияне отдыхают 3 дня.

  • 29 апреля, сб. – выходной
  • 30 апреля, вс. – выходной
  • 1 мая, пн. – Праздник Весны и Труда, официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ).

Как отдыхаем на 9 мая в 2017 году в России

В честь 9 мая россиян ждут четыре выходных дня подряд

  • 6 мая, сб. – выходной
  • 7 мая, вс. – выходной
  • 8 мая, пн. – перенесенный праздничный выходной с 7 января (сб.), согласно постановлению правительства РФ от 4 августа 2016 года № 756
  • 9 мая, вт. – День Победы, официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ).

Как отдыхаем на майские праздники в 2017 году в России

Согласно производственному календарю России, на май 2017 года выпадает 11 официальных выходных и праздничных дней: 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа;

20 рабочих дней: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 числа.
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