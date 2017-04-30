Бой Кличко - Джошуа: видео боя, смотреть повтор 30.04.2017 можно в Сети

Владимир Кличко прокомментировал поражение от Энтони Джошуа.

Бой Кличко - Джошуа: украинец прокомментировал свое поражение

Известный украинский боксёр-тяжеловес Владимир Кличко, проигравший в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO), в своих комментариях после боя отдал должное своему сопернику, британцу Энтони Джошуа.

"Сегодня победу одержал лучший боксёр. Мы показали зрелищный бой, в котором спортсмены не боялись биться. Энтони оказался лучше меня, я ужшкммт огорчён тем, что сегодня не получилось победить. Я планировал бить его сильнее, но не удалось. Джошуа удалось оправиться от нокдауна, вернуться и выиграть титулы", — сказал Кличко в интервью Sky Sports.

В свою очередь Энтони Джошуа выразил уважение сопернику и вызвал на поединок Тайсона Фьюри.

«Что мне сказать? 19 побед, ни одного поражения, три с половиной года в профессионалах. Я не идеален, но я стараюсь и сражаюсь. Я выражаю большое уважение своему оппоненту Владимиру Кличко», — заявил Джошуа после поединка в интервью Sky Sports.

Также британский чемпион вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри.

«Фьюри, где ты? Мне нравится боксировать, ты много говорил обо мне, я хочу дать шанс 90 000 зрителей увидеть поединок между нами», — добавил Джошуа.

Отмечается, что Владимир Кличко подписал контракт сразу на два боя, но о проведении реванша с Джошуа пока речи не идет. Украинец признался, что пока не готов к повторной встрече с британцем, и сейчас он хочет поразмыслить над дальнейшей карьерой, так как это уже второй поединок подряд, окончившийся проигрышем для него.

Как писал TopNews, Владимир Кличко провёл свой первый поединок с момента боя против британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года. Всего 41-летний украинец провёл на профессиональном ринге 69 боёв, в которых одержал 64 победы (53 — нокаутом) и потерпел пять поражений.

Энтони Джошуа одержал победу нокаутом над украинцем Владимиром Кличко в 11-м раунде чемпионского боя.

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Ранее глава Украины Пётр Порошенко выразил слова поддержки Владимиру Кличко после поражения в бою с британцем Энтони Джошуа.