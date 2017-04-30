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Режиссер Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина

Опубликовано 30.04.17 10:29 Режиссер Оливер Стоун рассказал о своем фильме про Путина

По информации зарубежных изданий, картина после выхода станет хитом.

Известный голливудский режиссер Оливер Стоун подтвердил, что снимает фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом обладатель трех "Оскаров" рассказал газете The Sydney Morning Herald в преддверии поездки в Австралию.

Как утверждают журналисты, картина, в которой, в частности, будет идти речь о влиянии России на выборы в США, станет хитом, а ее выход планируется уже в скором времени.

"Это не столько документалка, сколько фильм в формате вопросов и ответов. Господин Путин — один из самых влиятельных ужшкммт мировых лидеров, и поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом — большим врагом, — я думаю, что было бы крайне важно услышать, что он говорит", — цитирует Стоуна Lenta.ru.

В картине рассказывается о взглядах российского лидера на ряд событий, произошедших с того дня, когда он впервые стал президентом в 2000 году. Режиссер заявил, что расскажет зрителям о такой точке зрения, о существовании которой они раньше ничего не подозревали.

По словам Стоуна, его команда ездила к Путину четыре раза за два года.

"Я говорил с ним изначально о деле [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена, которое будет обсуждаться в фильме. И из этого, как мне кажется, выросло доверие: он знал, что я бы не стал сильно редактировать то, что он сказал", — сказал режиссер.
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