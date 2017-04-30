1 мая: мероприятия в Москве пройдут на 780 площадках, включая Лужники 2017

Куда сходить в Москве на майские праздники 2017 - читайте об этом в материале TopNews.

Мероприятия 1 мая в Москве: куда сходить на майские праздники 2017

В Москве с 1 по 10 мая пройдут сотни крупных городских мероприятий, а в парках состоится открытие летнего сезона. С 13:00 до 19:00 там будут идти театральные постановки, концерты, лекции, творческие и спортивные мастер-классы.

"1 мая Праздник Весны и Труда, традиционно стартует летний сезон в наших парках культуры и отдыха, вся инфраструктура подготовлена, более 780 различных мест для проведения разных активностей", — отметили ранее в Правительстве Москвы. В парках откроются ужшкммт пункты проката, заработают все площадки и фонтаны.

1 мая Лужники 2017: программа мероприятий

1 мая 2017 года в Лужниках состоится большой спортивный праздник. Гостей комплекса ждут 30 площадок, где можно будет поиграть в футбол и теннис, посмотреть выступления экстремалов, потанцевать поплавать, а также познакомиться и пообщаться с единомышленниками.

Также в этот день в Лужниках пройдет HIP-HOP MAY DAY – первый музыкальный open-air этого сезона, вход на который будет свободным.

Парк Горького

В Парке культуры и отдыха имени Горького можно будет поиграть в футбол, теннис и шахматы, полежать в шезлонгах или гамаках, взять напрокат веломобиль или велосипед, пообедать в уютном ресторане на набережной Москвы-реки, а под вечер отправиться в парковую обсерваторию и изучить звездное небо. Также в Парк Горького можно посетить бесплатную экскурсию.

Панда-парк

"Панда-парк" для детей и взрослых находится в парке "Фили". После торжественного открытия нового сезона начинают свою работу и другие Панда-парки Москвы (в Царицыно, Парке Горького, Сокольниках и др.).

Майские праздники в парке откроют летний сезон. "Лето без границ" будут сопровождать народные гуляния, выступления различных коллективов и уличных артистов разных жанров.

Парк "Сокольники"

В Парке "Сокольники" откроется пляжная зона с лежаками. Здесь можно будет взять напрокат велосипед или ролики. В Золотом пруду парка можно будет полюбоваться на лебедей и поучаствовать в концертной программе.

Парк Северное Тушино

В Парке Северное Тушино, входящий в целый комплекс Северных парков Москвы есть настоящий пляж и зеленая обширная территория. 1 мая 2017 года здесь тоже откроется летний сезон. Организаторы запланировали масштабную шоу-программу с мастер-классами и другими развлекательными мероприятиями.

Парк Кузьминки

В Парке Кузьминки состоится праздничный концерт, танцы и чаепитие для ветеранов. На текущий момент официальная часть программы еще неизвестна, но, судя по прошлому году, гостей ждет красочный фестиваль.

Сад Эрмитаж

Фестиваль в начале мая пройдет и в саду Эрмитаж. В прошлом году мероприятия на этой площадке были связаны с искусством и спортом.

Парк Таганский

Парк Таганский предложит в этом году своим гостям особую спортивную программу, где все желающие смогут встать на ролики, сесть на велосипеды или попробовать себя в аэробике на открытой площадке. Организаторы призывают гостей устраивать пикники, а отдельной частью программы станет совместной творчество, когда все желающие смогут принять участие в создании арт-объекта, посвященного маю и Дню Победы.

Парк Музеон

Майские праздники в Музеоне традиционно отметят с музыкой, оркестрами, детскими хорами и ансамблями.