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ЦСКА - "Спартак": прогноз на матч 30.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 30.04.17 09:24 ЦСКА - "Спартак": прогноз на матч 30.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

30 апреля 2017 года на стадионе "ВЭБ Арена - Арена ЦСКА" состоится столичное дерби в рамках 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги - ЦСКА принимает "Спартак". Начало в 17:00 мск.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 17:05 мск.

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: перед матчем

ЦСКА сейчас занимает вторую строчку национального первенства, завоевав по итогам прошедших 25 туров 50 очков. Ранее клуб сыграл вничью ужшкммт с "Ростовом" (0:0), победил "Уфу" (0:2) и разгромил "Локомотив" (4:0).

"Спартак" лидирует в турнирной таблице с 57 баллами в арсенале. До этого подопечные Массимо Карреры победили "Зенит" (2:1), потерпели разгромное поражение от "Ростова" (0:3), а потом с минимальным счетом справились с "Уралом".

Ранее клубы играли между собой в 12-м туре РФПЛ текущего сезона. Тот поединок окончился победой "Спартака" со счетом 3:1.

"Спартак" - ЦСКА 3:1 ВИДЕО голов

ЦСКА - "Спартак" 30 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящей схватки и принимают ставки на победу армейцев в среднем с коэффициентом 2,3, на ничью - 3,4, на успех "Спартака" - 3,2.
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