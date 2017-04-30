Бой Кличко - Джошуа 29 апреля 2017: результат боя не в пользу украинца (ВИДЕО)

29 апреля 2017 года украинский боксер Владимир Кличко проиграл британскому спортсмену Энтони Джошуа техническим нокаутом в чемпионском бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF), а также вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

29 апреля в Лондоне состоялсябой между супертяжеловесами 27-летним британцем Энтони Джошуа (19-0-0, 19 KO) и 41-летним украинцем Владимиром Кличко (64-5-0, 53 KO). Кроме принадлежащего Джошуа пояса IBF на кону боя стояли вакантные титулы WBA Super и IBO.

В результате поединка Энтони Джошуа одержал победу в 11-м раунде техническим нокаутом.

Бой Кличко - Джошуа: обзор поединка

По ходу поединка бойцы обменялись нокдаунами. Сначала в 5-м раунде Джошуа отправил Кличко на настил, но уже в следующей трёхминутке на канвасе оказался британец.

Решающим стал 11-й раунд, в ужшкммт котором британский тяжеловес дважды отправил Кличко в нокдаун, а после очередной результативной атаки рефери встречи вмешался в ход боя и отсановил поединок.

Это поражение стало 5-м в профессиональной карьере 41-летнего Кличко. В активе 64 победы (53 нокаутом).

27-летний Джошуа остается непобежденным, он одержал 19 побед в 19 поединках (все — досрочно).

Для украинского боксера это поражение стало вторым подряд (в предыдущем поединке Владимир потерпел поражение от Тайсона Фьюри). Впервые в своей карьере Владимир Кличко проиграл два боя подряд.

Отметим, что каждый из боксеров выигрывал Олимпийские игры. Кличко стал чемпионом в Атланте-1996, Джошуа стал сильнейшим в Лондоне-2012.

Бой Кличко - Джошуа. Трансляция 29 апреля 2017 года. Смотреть онлайн. ВИДЕО