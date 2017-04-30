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Кличко - Джошуа: бой 29 апреля 2017 закончился победой британца нокаутом (ВИДЕО)

Опубликовано 30.04.17 00:49 Кличко - Джошуа: бой 29 апреля 2017 закончился победой британца нокаутом (ВИДЕО)

29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе Уэмбли британец Энтони Джошуа победил экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко и завоевал три чемпионских титула.

Кличко - Джошуа: бой 29 апреля 2017 закончился нокаутом в пользу британца

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа защитил свой пояс по версии IBF, победив экс-чемпион мира в этом весе 41-летнего украинца Владимира Кличко. Помимо этого Джошуа завоевал вакантные титулы WBA Super и чемпиона мира IBO.

Таким образом, Энтони Джошуа одержал свою 19-ю победу в 19 поединках, не потерпев еще ни одного поражения на професииональном ринге.

Кличко - Джошуа: обзор боя 29.04.2017

Поединок между 41-летним экс-чемпионом мира ужшкммт и 27-летним британским тяжеловесом получился зрелищным и драматичным.

В пятом раунде Джошуа отправил Кличко в нокдаун, но Владимир сумел восстановиться и даже забрал концовку раунда.

В 6-м раунде уже Кличко отправил соперника на настил, после чего на протяжении нескольких раундов британец смотрелся измотанным и неуверенным в своих силах.

Казалось, что Владимир на опыте доведет бой до победы, однако более молодой британец сумел восстановиться, и в 11-м раунде провел мощную серию ударов, дважды отправив экс-чемпиона в нокдаун.

После второго нокдауна Джошуа бросился на добивание, в результате чего рефери был вынужден вмешаться и остановить поединок, зафиксировав победу Джошуа техническим нокаутом.

Бой Кличко - Джошуа. Трансляция боя 29 апреля 2017 года. Смотреть онлайн. ВИДЕО
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