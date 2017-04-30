Выходные в мае 2017: как отдыхаем в майские праздники в 2017 году

Как отдыхаем в мае 2017, выходные и праздничные дни в мае 2017 - об этом читайте в материале TopNews.

Наступление последнего весеннего месяца принесет россиянам дополнительные выходные дни и хорошую погоду. Согласно производственному календарю, в начале мая 2017 года россиянам предстоит отдыхать сначала три дня, а затем четыре дня подряд. В мае 2017 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Из них государственными являются праздники 1 и 9 мая.

Как отдыхаем в мае 2017: выходные и праздники

Длинные выходные в честь Дня Весны и Труда или Международного дня солидарности ужшкммт трудящихся ждут нас уже в ближайшие дни. Так, в честь 1 мая россияне отдыхают 29 мая (суббота), 30 мая (воскресенье) и 1 мая (понедельник), причем 1 мая официально является государственным праздником и нерабочим днем.

День Победы принесет нам четыре выходных дня подряд. Отдыхать в честь 9 мая предстоит 6 мая (суббота), 7 мая (воскресенье), 8 мая (понедельник - перенесен выходной с Рождества Христова 7 января 2017, выпавший на субботу), а также на сам День Победы - 9 мая 2017 года (вторник).

Погода на майские праздники 2017 в России

Погода обещает порадовать россиян на оба майских праздника. В столице ожидается примерно 22 градуса тепла, хотя на День Победы будет идти небольшой дождь.

В Санкт-Петербурге на 1 мая будет прохладно - около 13 градусов, а на 9 мая погода "разгуляется" до 18 градусов, но пройдут небольшие дожди.

Куда поедут россияне на майские праздники 2017

По информации экспертов, россияне выбрали для отдыха на майские праздники Грецию, Испанию и Чехию. Популярными направлениями являются также Болгария, Израиль и Турция.

В 2017 году наибольшим спросом пользуются страны Шенгенского соглашения: Греция (10,8%), Испания (10,1%), Чехия (8,9%), далее по количеству выписанных полисов следуют Болгария (6,6%), Израиль (6,2%), Турция (4,3%). Замыкают первую десятку рейтинга Индия (3,5%), Тунис (3,4%) и Таиланд (3,1%).