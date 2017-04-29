Кличко - Джошуа: трансляция боя 29.04.2017, где смотреть онлайн в России, по какому каналу (ВИДЕО)

Бой Кличко - Джошуа 29 апреля 2017: время и дата трансляции боя, прогнозы и ставки букмекеров и другие подробности предстоящего поединка - в обзоре Topnews.

В субботу, 29 апреля 2017 года, в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится самое ожидаемое событие в мире бокса, которые многие эксперты уже называют боем года. Экс-чемпион мира 41-летний украинец Владимир Кличко сразится с непобежденным 27-летним британцем Энтони Джошуа.

Спустя 17 месяцев после проигрыша звания чемпиона мира другому британцу Тайсону Фьюри, украинский боксер попытается завоевать чемпионский пояс IBF, принадлежащйи британцу, а также вакантные титулы суперчемпиона WBA и чемпиона мира IBO.

Начало поединка в 23:00 по ужшкммт мск.

Бой Кличко - Джошуа 29 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу прямая трансляция?

Прямую трансляцию боя Кличко - Джошуа 29 апреля 2017 покажет телеканал "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:55 мск.

Бой Кличко - Джошуа 29 апреля 2017. Прямая трансляция боя. Смотреть онлайн ВИДЕО

Перед боем Кличко - Джошуа

Главный ответ, который должен дать предстоящий 29 апреля поединок - сможет ли 41-летний Владимир Кличко, долгое время доминирующий в супертяжелом весе, триумфально вернуться в ринг после сенсационного поражения в ноябре 2015 года от Тайсона Фьюри?

Ведь украинцу противостоит действительно мощный и сильный соперник. 27-летний действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе англичанин Энтони Джошуа выиграл досрочно все свои 18 поединков на профиринге. Впрочем, поединок с Владимиром Кличко станет для него первым противостоянием такого уровня.

Энтони Джошуа (18-0, 18 KO) завоевал мировой титул IBF в апреле прошлого года, нокаутировав его прежнего обладателя американца Чарльза Мартина. И предстоящий бой станет для британца третьей его защитой.

Чего ожидать в ринге от боксеров, пожалуй сейчас не скажет ни один из даже самых опытных экспертов в мире бокса. С одной стороны Владимир Кличко ясно понимает, что бой с Джошуа может стать для него как триумфом возвращения на ринг, так и может поставить крест на его карьере.

У противников практически похожая манера ведения боя. Джошуа обычно проводит первые раунды своих поединков в размеренном темпе, изучая соперника, чтобы в более поздних раундах попытаться нокаутировать его. Однако в бою с Кличко его соперникам всегда нужно помнить, что Владимир в любой момент может настолько сильно потрясти своими ударами, что после них крайне тяжело будет включиться в бой. Станет ли для британца откровением мощные джебы украинца, за которые Владимира прозвали "Доктор Молот"? И надолго ли хватит украинца, пойдет ли он в открытый бой, или будет сдерживать соперника клинчами? Ответы на все эти вопросы любители бокса получат уже сегодня вечером.

Сами боксеры перед предстоящим поединком так оценили шансы своего соперника:

- Опыт – то, чего не купишь в магазине, его приобретают с годами. Это преимущество. Парни бывают отлично готовы к бою и настроены на него, а потом рассыпаются, как печенье, еще до первого боя. Я видел, как это бывает, видел настрой и как бойцы все теряют прямо перед гонгом. Всё зависит от личности и характера", - заявил накануне боя Владимир Кличко.

- Я остаюсь расслабленным и анализирую все, что он пытается сделать. Я нашел свой ритм. Я не боец, который просто выбрасывает удары. Мне понадобится три или четыре раунда, чтобы понять его. Но когда я это сделаю, устрою ему ад. С каждым раундом я буду, как побеждать, что для меня всегда является целью", - парировал в свою очередь Энтони Джошуа.

Отметим, что Владимир Кличко и Энтони Джошуа заработают за бой в общей сложности на двоих 22,5 миллиона долларов. При этом разделение между боксерами в процентном соотношении пока неизвестно. Ожидается, что предстоящий поединок принесет организаторам около $37,5 млн, а стадион "Уэмбли" в Лондоне заполнят 90 тысяч зрителей.

Бой Кличко — Джошуа 29.04.2017: прогнозы, ставки букмекеров

Букмекеры считают Энтони Джошуа фаворитом поединка против Кличко. Букмекеры из конторы William Hill на успех Джошуа принимают ставки с коэффициентом 1,4, а на победу Кличко — 3,0. А ничья оценивается котировкой 29,0. Так что, судя по ставкам букмекеров, Кличко не лукавит, называя свой бой с Энтони Джошуа самым значимым в своей карьере.