Бой Кличко - Джошуа 29.04.2017: онлайн трансляция в России, где смотреть, во сколько, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа 29 апреля 2017, прогноз, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 апреля 2017 года пройдет поединок между представителем Великобритании Этони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО). Начало в 23:00 мск.

На кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO. В ноябре 2015 года Владимир Кличко лишился своих чемпионских поясов после поражения от британца Тайсона Фьюри.

Бой Кличко - Джошуа 29 апреля 2017: онлайн трансляция, по какому каналу смотреть?

Прямую трансляцию боя Кличко - Джошуа 29 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:55 мск.

Бой Кличко - Джошуа 29 апреля 2017. Прямая ужшкммт трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО

Олимпийский чемпион Атланты в 1996 году Владимир Кличко (41 год) провел на профессиональном ринге 64 боя, в которых четыре раза потерпел поражение. В 53 поединках украинец выигрывал нокаутом.

На счету Энтони Джошуа (27 лет) 18 боев, во всех из которых он побеждал. В каждом случае британец оказывался сильнее своих соперников нокаутом. Джошуа - олимпийский чемпион Лондона в 2012 году.

В предыдущем поединке против британца Тайсона Фьюри 28 ноября 2015 года Кличко потерпел свое первое за 11 лет поражение в профессиональном ринге, потеряв титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA (Super), IBO, а также журнала Ring.

Джошуа в прошлый раз выходил на ринг 10 декабря 2016 года против американца Эрика Молины и победил того в третьем раунде техническим нокаутом.

Напомним, что последним поединком с участием Владимира Кличко, который был показан на российском телевидении, был его бой с россиянином Александром Поветкиным 5 октября 2013 года. После его встречи с Алексом Леапаи и Тайсоном Фьюри показаны в России не были.

Кличко - Джошуа: прогноз букмекеров

Букмекеры считают, что у британца больше шансов на победу в этом поединке. Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,50, тогда как успех украинца - 2,85. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 31,0.

Коэффициенты на победу единогласным решением судей для обоих боксеров равны - 11,0, а шансов на нокаут, по мнению специалистов, больше у Джошуа - 2,95 против 10,0 для украинца.

Кличко - Джошуа 29 апреля 2017: перед боем