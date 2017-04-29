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На юге Киргизии жертвами мощного оползня стали 24 человека (ВИДЕО)

Опубликовано 29.04.17 11:52 На юге Киргизии жертвами мощного оползня стали 24 человека (ВИДЕО)

Опубликован список шести семей, оставшихся под оползнем в селе Аюу в Киргизии.

Под оползнем, сошедшим в селе Аюу Узгенского района Ошской области Киргизии, находятся 24 человека. Об этом "РГ" сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

 

Трагедия произошла утром 29 апреля. Земляная масса объемом около миллиона кубометров сошла с горного склона и накрыла семь домов, в которых в тот момент были люди.

Пока что официально подтверждена гибель четырех человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Президент КР Алмазбек Атамбаев поручил оказать всю ужшкммт необходимую помощь семьям погибших и пострадавших и принять все меры по ликвидации последствий схода оползня.

В настоящий момент на месте инцидента, как рассказали в пресс-службе министерства, работают сотрудники местных аварийных служб и спасатели. Поиск находящихся под завалами, как пояснили в МЧС, продолжается. Ситуацию под свой контроль уже взял министр по чрезвычайным ситуациям Киргизии.

Оказать помощь пострадавшим в результате схода оползня, как сообщил РИА Новости представитель президента республики Алмазбека Атамбаева, поручил глава государства.​

Sputnik публикует предварительный список семей, накрытых оползнем:

·         глава семейства К. И., супруга, два сына и две дочери;

·         глава семейства К. М., дочь;

·         глава семейства Р. Х., супруга, дочь, два внука;

·         глава семейства Р. А., супруга, сын, дочь;

·         глава семейства Р. И.;

·         глава семейства К. А., супруга, сын, внук, невестка.

Оставшихся под оползнем ищут 182 спасателя. Создан оперативный штаб, в который привлечены 100 военнослужащих Генштаба, 50 сотрудников МВД и 15 медиков. В поисках задействованы три единицы спецтехники.

 
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