Ученые математически доказали вероятность существование машины времени

Ученые из Северной Америки еще на шаг приблизились к созданию машины времени.

Совместное исследование ученых из США и Канады привело к созданию математической модели машины времени. Они назвали ее TARDIS. Сообщается, что она должна передвигаться по замкнутой кривой, в результате чего испытуемые будут ощущать постоянное ускорение, передает "Ридус" со ссылкой на ScienceAlert.

Путешествие возможно с помощью особой конструкции, представляющей из себя шар или коробку, которая позволит развивать сверхсветовую скорость, создать искривление ужшкммт времени-пространства и переместиться в прошлое или будущее.

Все вычисления исследователей были основаны на теории относительности Эйнштейна. В ее основе лежит гипотеза существования замкнутых временеподобных кривых. Как говорят ученые, они могут возникнуть только в том случае, если пространственно-временной континуум искривится необходимым образом, и сформируются кротовые норы.

Именно движение вдоль эти кривых лежит в основе машины времени. Благодаря этому, по мнению специалистов из США и Канады, человек может путешествовать в будущее и прошлое, возвращаясь в настоящее.

Математики провели тест различных условий, при которых возможно возникновение подобных кривых линий. Впрочем, полеты во времени каждый раз оказывались возможны только в теории. Для успешного функционирования машины времени необходимо изменить пространство специальным образом, уточняет агентство Nation News, такой процесс эксперты представляют в виде высокой скорости по замкнутой кривой. Ученые сомневаются, что получится применить это на практике.