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На Украине предложили легализовать проституцию, казино и наркотики для пополнения Пенсионного фонда

Опубликовано 29.04.17 11:39 На Украине предложили легализовать проституцию, казино и наркотики для пополнения Пенсионного фонда

На Украине ищут новые источники дохода, чтобы пополнить Пенсионный фонд.

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова выступила с инициативой легализации проституции и других запрещенных законом видов деятельности, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд Украины, сообщает ТАСС.

"Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент (Пенсионной системы - прим.), говорят, нет компенсаторов. Очень часто я слышала, что у нас нет на это средств в государственном бюджете", - сказала она сегодня на круглом столе в Киеве.

По ее словам, можно найти ужшкммт компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. "Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны", - заявила она.

Последнее время на Украине с целью создания новых источников дохода государственного бюджета высказывались предложения по легализации запрещенных законом видов деятельности, таких как занятие проституцией, игорный и наркотический бизнес, свободное владение оружием. В частности, в Верховной раде было несколько попыток легализовать проституцию, путем принятия соответствующего закона. Последний раз в сентябре 2015 года был зарегистрирован законопроект "О регулировании проституции и деятельности секс-заведений", где понятие "проститутка" определялось как "физическое лицо-предприниматель, оказывающее услуги интимного характера", а государству предписывалось "способствовать развитию секс-заведений, принимать меры повышения имиджа труда проституток, способствовать деятельности профессиональных союзов и общественных организаций в сфере проституции, деятельности секс- заведений". Однако до голосования дело так и не дошло.
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