Акция "Надоел" 29 апреля 2017: в Москве «замуровали» приемную президента России (ФОТО)

Акция Ходорковского "Надоел" пройдет по всей России 29 апреля 2017. В Москве замуровали приемную президента. В Кемерово задержан организатор. "Открытая Россия" готовится к судам.

В Москве перед акцией протеста "Надоел" 29 апреля замуровали приемную президента РФ (ФОТО)

Здание приемной президента России в Москве на улице Ильинка «замуровано». Об этом в своем Twitter сообщил первый заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

Приёмная АП РФ на Новой пл. в буквальном смысле замурована. Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции. #надоел pic.twitter.com/gXOLc5wd24 — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 29 апреля 2017 г.

Именно туда планировали передать свои петиции участники несанкционированной акции под названием «Надоел».

«Не факт, что туда удастся передать какие-то петиции», — комментирует Варфоломеев ужшкммт один из снимков.

На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, что здание огорожено забором, а на подъездах к приемной установлены блоки, там же стоит автомобиль полиции. На другом фото видно, что проход перекрывает желтый бульдозер.

Акция"Надоел" 29 апреля 2017: что будет и в каких городах пройдет

Движение «Открытая Россия» (ОР) объявило старт оппозиционной акции «Надоел». Как минимум в 30 городах и регионах чиновники ее согласовали.

Акция Ходорковского, напомним, подразумевает, что ее участники сдают письма, направленные президенту РФ Владимиру Путину, в которых просят его не выдвигаться на очередной срок и не участвовать в выборах в 2018 году. Акция должна пройти в десятках регионов России, где есть представительства президента. В некоторых городах власти согласовали ее проведение, например, в Екатеринбурге, в Перми и Челябинске. В Москве и Санкт-Петербурге — нет, напоминает URA.ru.

В Кемерово задержан организатор акции «Надоел» Дмитрий Улитин

"Эхо Москвы" передает, что в Кемерово задержан организатор акции «Надоел» Дмитрий Улитин.

Это произошло во дворе его дома.

За несколько дней до акции Генпрокуратура признала "Открытую Россию" "нежелательной организацией", но оговорилась, что инициатива касается "исключительно обществ, зарегистрированных в Британии".

Столичная полиция снова предупредила москвичей о незаконности акции в субботу в центре города и напомнила организаторам о последствиях.

Движение «Открытая Россия» готово «защищать в судах», тех, у кого возникнуть проблемы с законом после в акции «Надоел». Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил общественный деятель, основатель движения Михаил Ходорковский.