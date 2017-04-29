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Диетологи назвали три продукта, которые нужно есть каждый день

Опубликовано 29.04.17 11:10 Диетологи назвали три продукта, которые нужно есть каждый день

Американские ученые провели масштабное исследование и вычислили продукты, которые необходимо употреблять каждый день.

Группа американских ученых установила три продукта, которые необходимы человеку ежедневно. При частом употреблении они помогут избежать серьезных заболеваний, передает Мир24.

Специалисты утверждают, что в ежедневный рацион необходимо включать яблоки, грецкие орехи и морковь.

Яблоки устанавливают баланс между кислотой и щелочью и регулируют уровень сахара в крови, а также выводят токсины из организма. Морковь замедляет всасывание сахара ужшкммт и снижает уровень холестерина, оптимизирует работу кишечника, положительно влияет на зрение и состояние кожи. Орехи способствуют хорошей работе головного мозга, нормализуют артериальное давление, улучшают память.

При ежедневном употреблении эти три продукта могут снизить риск заболеваний сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они помогут сохранить хорошее настроение.
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