Диетологи назвали три продукта, которые нужно есть каждый день
Опубликовано 29.04.17 11:10
Американские ученые провели масштабное исследование и вычислили продукты, которые необходимо употреблять каждый день.
Группа американских ученых установила три продукта, которые необходимы человеку ежедневно. При частом употреблении они помогут избежать серьезных заболеваний, передает Мир24.
Специалисты утверждают, что в ежедневный рацион необходимо включать яблоки, грецкие орехи и морковь.
Яблоки устанавливают баланс между кислотой и щелочью и регулируют уровень сахара в крови, а также выводят токсины из организма. Морковь замедляет всасывание сахара ужшкммт и снижает уровень холестерина, оптимизирует работу кишечника, положительно влияет на зрение и состояние кожи. Орехи способствуют хорошей работе головного мозга, нормализуют артериальное давление, улучшают память.
При ежедневном употреблении эти три продукта могут снизить риск заболеваний сердечнососудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они помогут сохранить хорошее настроение.