В Крыму выгрузили мусор у домов чиновников, игнорирующих свалки

В Крыму выгрузили мусор под двери двух руководителей муниципалитетов, отвечающих за уборку этих территорий.

Общественники в Крыму выгрузили мусор под ворота двух чиновников, отвечающих за уборку территорий. Таким образом, были реализованы соответствующие обещания главы региона Сергея Аксенова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов региона.

Мусор был выгружен под ворота главы администрации Просторненского сельского поселения Джанскойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации Белогорска Вячеслава Курбанова.

В ведомстве пояснили, что на ужшкммт территории этих муниципалитетов остаются не ликвидированными свалки отходов по 10 тыс. кубометров. "Меры по их ликвидации не принимаются на протяжении длительного времени. По факту несанкционированного размещения отходов Минприроды Крыма возбуждено административное расследование в отношении неустановленного круга лиц", - уточнили в ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов организовать вывоз мусора к домам глав муниципалитетов, которые игнорируют образовавшиеся свалки, напоминает РИА Новости.

По данным ведомства на конец 2016 года, незаконные свалки в Крыму занимали площадь более 65 гектар. Больше всего их под Симферополем (более 40 гектар), под Ялтой и в Бахчисарайском районе. Кроме того, огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов, которые исчерпали свой ресурс. Всего в Крыму, по словам Нараева, накопилось более 60 миллионов кубометров мусора.