КНДР в третий раз за месяц не смогла удачно запустить баллиcтическую ракету

Эксперты уверены, что каждый новый пуск ракеты КНДР увеличивает вероятность ядерной войны.

Агентство Reuters сообщило, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты на севере Пхеньяна. Сообщается, что испытания прошли ранним утром в субботу, 29 апреля, по местному времени. Об этом рассказали военнослужащие Южной Кореи, передает "Звезда".

Испытания прошли спустя несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого Штаты заявили о необходимости усиления изоляции Северной Кореи.

Накануне сообщалось, что американская система противоракетной обороны THAAD, привезенная в Южную Корею, частично действует и приведена в боевую готовность. Позже ужшкммт госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в будущем у Северной Кореи появится возможность нанести удар по Соединенным Штатам Америки.

Позже военные США сообщили, что отслеживают запуск ракеты Северной Кореи, и добавили, что она не покидала территорию КНДР, передает "Газета.ру".

Также военные отметили, что пуск не представлял угрозы для США.

Дейв Бенхэм, представитель Тихоокеанского командования США, сказал, что запуск ракеты произошел недалеко от аэродрома Пукчан.

Очередной пуск баллистической ракеты КНДР увеличивает опасность военного конфликта в регионе, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Очевидно, что каждый такой пуск не является шагом к снятию напряжённости, наоборот, только ее усиливает. Это увеличивает опасность военного конфликта, с учётом нахождения кораблей США в Японском море", — сказал сенатор.

Вместе с тем, он выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп "не отметит 100 дней своего пребывания на посту президента ударом (по КНДР)".

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также прокомментировал реакцию Запада на очередной запуск баллистической ракеты КНДР, призвав США не разводить «ложную истерику».

Пушков в своем микроблоге в Twitter подчеркнул, что выпущенная Северной Кореей ракета упала на территории страны, а Штаты «устроили ложную истерику вокруг КНДР».

«Тема требует переговоров, а не угроз на грани войны», — подчеркнул политик.