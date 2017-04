Бой Кличко - Джошуа: онлайн трансляция 29.04.2017, где смотреть, дата и время боя, прогноз (ВИДЕО)

29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится бой между британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО) . На кону поединка будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO. Напомним, что Кличко потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри. Начало встречи на ринге Кличко - Джошуа в 23:00 мск.

Кличко - Джошуа: где смотреть бой 29 апреля 2017?

В прямом эфире трансляцию боя Кличко - Джошуа 29 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет ужшкммт на сайте канала. Начало в 22:55 мск.

Бой Кличко - Джошуа. Прямая трансляция 29.04.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Кличко - Джошуа 29 апреля 2017: перед боем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко провел открытую тренировку перед боем с британцем Энтони Джошуа.

My public workout was a blast as always. See for yourself. Fight live on https://t.co/X5zkf0ZVSN. #obsessed #JoshuaKlitschko pic.twitter.com/lJU3jlFGCG