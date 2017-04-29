Бой Кличко - Джошуа: онлайн трансляция 29.04.2017, где смотреть, дата и время боя, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего боя Кличко - Джошуа 29 апреля 2017, время и дата трансляции в России, прогноз и ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится бой между британцем Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и украинцем Владимиром Кличко (64-4, 54 КО) . На кону поединка будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO. Напомним, что Кличко потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри. Начало встречи на ринге Кличко - Джошуа в 23:00 мск.

Кличко - Джошуа: где смотреть бой 29 апреля 2017?

В прямом эфире трансляцию боя Кличко - Джошуа 29 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за поединком онлайн можно будет ужшкммт на сайте канала. Начало в 22:55 мск.

Бой Кличко - Джошуа. Прямая трансляция 29.04.2017. Смотреть онлайн ВИДЕО

Кличко - Джошуа 29 апреля 2017: перед боем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко провел открытую тренировку перед боем с британцем Энтони Джошуа.

Также в преддверии поединка Кличко - Джошуа 29 апреля 2017 соперники устроили дуэль взглядов.

Кличко - Джошуа. Взвешивание. ВИДЕО

По словам Владимира Кличко, он записал собственный прогноз на своей же титульный бой с британцем Энтони Джошуа, но USB-накопитель с этим видео можно будет получить только на благотворительном аукционе после поединка.

"Я достаточно уверен в своих силах, чтобы в принципе делать прогнозы на этот бой. Я записал видео на прошлой неделе", - сказал Кличко, добавив, что все вырученные средства пойдут в его фонд.

Также украинец поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джошуа.

"Многие задаются вопросом, не является ли поражение от Тайсона Фьюри закатом моей карьеры. Не думаю, что это так. Я чувствую себя молодым, голодным и полностью одержимым своей целью. Я настолько одержим ею, что понял: жизнь — это круг. Я вижу себя в Энтони Джошуа, знаю, что он думает и как себя ведет. Одержимость — это любовь в чрезвычайной форме. Я очень люблю свою цель, нет ничего сильнее любви. Моя цель, моя навязчивая идея, состоят в том, чтобы чемпионские пояса, которыми я владел длительное время, вновь оказались в моих руках. Бокс — это жестокий вид спорта. Мы все можем быть дружелюбными друг к другу, уважение – это добродетель. Но как только прозвучит гонг, один человек должен проиграть, а второй — победить. После последнего удара гонга, мы снова пожмем друг другу руки, хотя в ринге будем врагами. Мы обязательно продемонстрируем миру, что, несмотря битву, мы можем уважительно относиться друг к другу до и после", - заявил он.

В свою очередь, британский боксёр Дэвид Хэй считает, что его соотечественник Энтони Джошуа, владеющий титулом чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе, победит Владимира Кличко.

"В боксе есть старая поговорка, которая звучит правдоподобно: вы столь хороши, насколько хорошим был ваш последний бой. В своём последнем бою Владимир Кличко потерпел оскорбительное поражение от Тайсона Фьюри. Его выступление было очень плохим, на мой взгляд, это был его худший бой в карьере. Я думаю, даже в тех боях, в которых Владимир был нокаутирован, он выглядел лучше, чем в поединке с Фьюри. И теперь он выходит на ринг против Энтони Джошуа после 18 месяцев простоя, и ему уже исполнился 41 год. Это делает его прекрасным соперником для Джошуа. На бумаге, Кличко — один из величайших супертяжей, но в действительности с ним покончено. Я ожидаю, что Джошуа будет блистать и утвердит себя в статусе лучшего супертяжеловеса в мире. Я полагаю, что есть высокая вероятность того, что Джошуа нокаутирует Кличко. Он намного моложе Владимира, намного более атлетичен. Он большой и сильный парень со 100-процентным показателем побед нокаутом. И он соизмерим с Кличко по габаритам. Это идеальное время для Энтони», — сказал Хэй.

В свою очередь, эксперт издания "Советский спорт" Дмитрий Спирин заявил, что победа Владимира Кличко над Энтони Джошуа в поединке 29 апреля будет плохим событием для всего супертяжелого дивизиона.

"На пятом десятке лет трудно учиться чему-то новому. Владимир продемонстрирует то, что демонстрирует всегда. Если победит Кличко, у него будет снова два чемпионских пояса. Формально и фактически он будет лидером дивизиона. И в этом лично я не вижу ничего хорошего. Потому что получается, что мы просто "откатились" на пять лет назад, и еще непонятно сколько времени будем это смотреть", – сказал эксперт.

Кличко - Джошуа: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают, что у британца больше шансов на победу в этом поединке. Ставки на победу Джошуа принимаются с коэффициентом 1,50, тогда как успех украинца - 2,85. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 31,0.