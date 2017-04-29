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"Голос. Дети" 2017, 4 сезон, финал от 28.04.2017: Елизавета Качурак стала победительницей шоу (ВИДЕО)

Опубликовано 28.04.17 23:41 "Голос. Дети" 2017, 4 сезон, финал от 28.04.2017: Елизавета Качурак стала победительницей шоу (ВИДЕО)

Елизавета Качурак, представляющая команду Димы Билана, победила в 4 сезоне шоу "Голос. Дети" на Первом канале.

"Голос. Дети", 4 сезон, финал от 28.04.2017: назван победитель проекта

28 апреля 2017 года на Первом канале состоялся финал популярного шоу Голос Дети. Девять финалистов в последний раз поднялись на сцену, чтобы побороться за звание победителя.

Как это было и раньше, победителя выбирает телезритель путем SMS-голосования или и телефонных звонков.

Примечательно, что Первый канал принял решение перевести все деньги, заработанные на голосовании, на счета Фонда помощи хосписам «Вера» — для помощи ужшкммт детям в регионах и подопечным детского хосписа «Дом с маяком» в Москве.

"Голос.Дети", 4 сезон, финал от 28.04.2017: выступление финалистов проекта

В этом году команда Димы Билана представляют три девочки с достаточно мощными голосами: Снежана Шин, Алиса Голомысова и Елизавета Качурак. Нюша выведет на сцену также представительниц прекрасного пола: Алину Сансызбай, Юлианну Берегой и Еву Медведь. А в команде Валерия Меладзе есть и один мальчик – Александр Дудко. Кроме него наставник подготовил к финальной битве Денизу Хекилаеву и Стефанию Соколову.

В результате по итогам зрительского голосования (46,6%) победительницей детского шоу "Голос" стала подопечная Билана Елизавета Качурак. Таким образом Дима вновь стал победителем в этом проекте среди наставников.

Юная победительница проекта исполнила песню Reflection британской певицы Лив Доусон. Песня была записана в 2016 году. Доусон выпустила несколько песен, но пока не записала ни одного альбома. Песня впервые звучит в шоу «Голос».

Голос Дети 4 сезон. Финал. Елизавета Качурак. Reflection (ВИДЕО)

Отметим, что в тройку финалистов также вошли Дениза Хекилаева (исполнила композицию «Мама» Светланы Лазаревой) и Алина Сансызбай (спела хит Уитни Хьюстон «Queen of the Night»)

Голос Дети 4 сезон. Финал. Дениза Хекилаева. Мама (ВИДЕО)

Голос Дети 4 сезон. Финал. Алина Сансызбай. «Queen of the Night» (ВИДЕО)

Голос Дети 4 сезон. Финал: объявление победителя проекта
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