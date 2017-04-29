Опубликовано видео нападения на активистку «Яблока» в Москве

По последним данным после нападения у Федоровой пропало зрение.

Момент нападения на активистку «Яблока» Наталье Федоровой в Москве попал на видео.

На опубликованных кадрах записи с камер наблюдения у подъезда видно, как к женщине со спины подошел неизвестный мужчина. Он развернулся, достал баллончик и прыснул содержимым ей в лиц​​о. После этого видно, как активистка «Яблока» держится за лицо.

По последним данным после нападения у Федоровой пропало зрение. Сейчас пострадавшая находится в Первой градской ужшкммт больнице. Врачи предполагают, что зрение будет восстановлено.

Между тем по мнению лидера столичного отделения партии Сергея Митрохина, на активистку партии напали из-за ее деятельности против точечной застройки. Она «борется​ с резким незаконным расширением объемов застройки магазина, который располагается рядом с ее домом». Ранее по окнам квартиры активистки «стреляли, а также к двери ее квартиры ставили бутафорский гроб», — заявил он РБК.

В настоящий момент столичная полиция начала доследственную проверку по факту нападения. об этом передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

"Сотрудниками полиции проведен опрос пострадавшей, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГУ МВД.