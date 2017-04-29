 
TOP 10

1 СМИ узнали тему тайного телефонного разговора Путина и Порошенко

2 Стало известно имя победителя 4 сезона шоу "Голос.Дети" (ВИДЕО)

3 Опубликовано ВИДЕО нападения на Навального с зеленкой в Москве

4 "Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

5 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017"

6 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

7 В Колумбии над разрушенным оползнем городом появилась "фигура" Иисуса Христа (ФОТО, ВИДЕО)

8 Постаревший Андрей Губин откровенно рассказал о своей болезни (ФОТО)

9 СМИ: в Мексике во время мессы "ожила" статуя Христа (ВИДЕО)

10 Опубликовано видео нападения на активистку «Яблока» в Москве

Новости наших партнеров

Опубликовано видео нападения на активистку «Яблока» в Москве

Опубликовано 28.04.17 23:40 Опубликовано видео нападения на активистку «Яблока» в Москве

По последним данным после нападения у Федоровой пропало зрение.

Момент нападения на активистку «Яблока» Наталье Федоровой в Москве попал на видео.

На опубликованных кадрах записи с камер наблюдения у подъезда видно, как к женщине со спины подошел неизвестный мужчина. Он развернулся, достал баллончик и прыснул содержимым ей в лиц​​о. После этого видно, как активистка «Яблока» держится за лицо.

По последним данным после нападения у Федоровой пропало зрение. Сейчас пострадавшая находится в Первой градской ужшкммт больнице. Врачи предполагают, что зрение будет восстановлено.

Между тем по мнению лидера столичного отделения партии Сергея Митрохина, на активистку партии напали из-за ее деятельности против точечной застройки. Она «борется​ с резким незаконным расширением объемов застройки магазина, который располагается рядом с ее домом». Ранее по окнам квартиры активистки «стреляли, а также к двери ее квартиры ставили бутафорский гроб», — заявил он РБК.

В настоящий момент столичная полиция начала доследственную проверку по факту нападения. об этом передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве. 

"Сотрудниками полиции проведен опрос пострадавшей, от нее получено официальное заявление, по которому начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ГУ МВД.
Другие материалы по этой теме

В Москве активистке "Яблока" плеснули в лицо кислотой: у нее пропало зрение

Солистка группы Serebro похвасталась голым задом в Instagram

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга