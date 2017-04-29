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СМИ узнали тему тайного телефонного разговора Путина и Порошенко

Опубликовано 28.04.17 23:06 СМИ узнали тему тайного телефонного разговора Путина и Порошенко

Беседа продолжалась около 20 минут и состоялась по инициативе украинской стороны.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко продолжают общаться по телефону не смотря на обвинения на официальном уровне. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Москве и Киеве.

По данным источников издания, последний из таких разговоров состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе украинской ужшкммт стороны и длился около 20 минут.

Беседа проходила в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон». «Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — сказал собеседник издания.

Также, по его словам, к конкретным договоренностям лидеры не пришли, однако продвинулись в «некоторых гуманитарных аспектах» — обмене пленными, поставках в Донбасс воды, продуктов питания и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик.

Кроме этого, по словам источника, Порошенко предупредил российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. 

Как и ранее стороны не стали предавать огласке факт общения президентов, чтобы не давать противникам Петра Порошенко лишнего повода для обвинения его в «непатриотичном поведении» и общении с «лидером страны-агрессора».

Напомним, "Коммерсантъ" уже сообщал о «тайном» телефонном общении президентов. Так, в течение января-февраля 2017 года президенты созванивались четыре раза. После публикации этой информации Киев заявил, что таких разговоров не было. Затем сотрудники администрации Порошенко сказали, что телефонные разговоры действительно были.
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