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Тысячи мёртвых рыб покрыли поверхность озера Кунашак Челябинской области

Опубликовано 28.04.17 21:09 Тысячи мёртвых рыб покрыли поверхность озера Кунашак Челябинской области

Для выяснения всех обстоятельств инцидента будут приглашены независимые эксперты-экологи.

В озере Кунашак в Челябинской области, в котором разводились окуни, карпы и караси, вымерли все рыбы, сообщает Лайф.

По данным "31 телеканала", местные жители называют происходящее экологической катастрофой. Более того они предполагают, что был произведен искусственный замор на водоёме ядохимикатами с целью дальнейшего зарыбления озера личинками пеляди или другими более ценными видами рыб.

Тем не менее причина произошедшего ужшкммт пока неизвестна. Сейчас прокуратура ведёт доследственную проверку. Для выяснения всех обстоятельств инцидента будут приглашены независимые эксперты-экологи с целью установления причины массовой гибели рыб, определения размера причиненного ущерба, а также необходимости принятия мер по ликвидации и минимизации экологического вреда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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