Яценюк уверен, что Москва не добьется его ареста

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил уверенность, что Россия не добьётся его ареста. По его мнению, Россия не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Решение российского Интерпола запросить моё задержание, арест и экстрадицию в Россию является частью российского плана по дискредитации и преследованию тех, кто выступает ужшкммт против России. Но у них ничего не получится», — считает Яценюк.

«Моя международная позиция как на посту премьер-министра страны, так и сейчас, на посту лидера политической партии, остаётся очень чёткой — проукраинской и антироссийской», — добавил он.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копия обращения правоохранительных органов России была получена в Киеве. Глава украинского МВД Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка.