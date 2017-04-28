 
TOP 10

1 Экс-владелец "Черкизона" Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

2 Опубликовано ВИДЕО нападения на Навального с зеленкой в Москве

3 "Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

4 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017"

5 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

6 В Колумбии над разрушенным оползнем городом появилась "фигура" Иисуса Христа (ФОТО, ВИДЕО)

7 Постаревший Андрей Губин откровенно рассказал о своей болезни (ФОТО)

8 СМИ: в Мексике во время мессы "ожила" статуя Христа (ВИДЕО)

9 В Госдуме РФ высмеяли угрозы Украины затопить черноморский флот

10 Полина Гагарина во второй раз стала мамой

Новости наших партнеров

Яценюк уверен, что Москва не добьется его ареста

Опубликовано 28.04.17 20:28 Яценюк уверен, что Москва не добьется его ареста

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил уверенность, что Россия не добьётся его ареста. По его мнению, Россия не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Решение российского Интерпола запросить моё задержание, арест и экстрадицию в Россию является частью российского плана по дискредитации и преследованию тех, кто выступает ужшкммт против России. Но у них ничего не получится», — считает Яценюк.

«Моя международная позиция как на посту премьер-министра страны, так и сейчас, на посту лидера политической партии, остаётся очень чёткой — проукраинской и антироссийской», — добавил он.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копия обращения правоохранительных органов России была получена в Киеве. Глава украинского МВД Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка.
Другие материалы по этой теме

Экс-премьер Украины Яценюк в 2016 году получил более $1,6 млн

Яценюка заочно арестовали в Ессентуках

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга