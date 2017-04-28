Россия обжаловала решение ЕСПЧ о выплате Навальному 63 тысяч евро

В феврале 2017 ЕСПЧ обязал правительство России выплатить Навальному более 63 тысяч евро за задержания на протестных акциях.

Минюст РФ обжаловал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате оппозиционеру Алексею Навальному компенсации в 63 тысячи евро за задержания на акциях протеста в 2012–2014 годах. Об этом сообщает "Интерфакс".

«26 апреля… в Европейский Суд по правам человека направлено ходатайство властей Российской Федерации о передаче дела „Навальный против России“ в Большую палату», — говорится в сообщении пресс-службу Минюста.

В ведомстве подчеркнули, что «аргументация российских властей сформирована с учетом мнения компетентных государственных органов». Ведомство также ужшкммт отметило, что не будет обсуждать со СМИ содержательную часть состязательных документов, направляемых от имени российских властей в ЕСПЧ, поскольку такое не практикуется.

Напомним, в феврале 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Алексею Навальному 63 тысячи евро в качестве компенсации за неправомерные действия властей при его задержаниях в 2012–2014 годы. Суд признал нарушение прав Навального на свободу собраний, на личную неприкосновенность и на справедливое разбирательство.

Минюст РФ обещал обжаловать решение, упрекнув суд в рассмотрении дела «без тщательного исследования обстоятельств дела, а также без анализа детальной и мотивированной позиции российских властей».