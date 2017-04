Gorillaz выпустили первый за семь лет альбом

Британская виртуальная группа Gorillaz представила новую пластинку Humanz, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Twitter коллектива.

В первый за семь лет альбом вошло 26 треков, в том числе «Charger» — коллаборация с Грейс Джонс, «Ascension», записанный с Винсом Стэплс, а также «Let Me Out», записанный с легендой госпела Мэвис Стэплс.

#HUMANZ IS OUT NOW



Buy/stream it now: