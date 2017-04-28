Gorillaz выпустили первый за семь лет альбом

128 апреля виртуальная группа выпустила пластинку «Humanz».

Британская виртуальная группа Gorillaz представила новую пластинку Humanz, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Twitter коллектива.

В первый за семь лет альбом вошло 26 треков, в том числе «Charger» — коллаборация с Грейс Джонс, «Ascension», записанный с Винсом Стэплс, а также «Let Me Out», записанный с легендой госпела Мэвис Стэплс.

отмечается, что главными темами альбома стали цифровые технологии и политика. Так, премьера первого сингла из альбома состоялась накануне инаугурации Дональда Трампа. «Машины становятся все более человечными, а мы — все более цифровыми. Вот что ужшкммт мы хотели сказать в „Humanz“. Это наша сегодняшняя реальность, и мы должны дать ей отпор. У нас есть для этого силы. У каждого из нас есть власть. Народ просто должен проснуться и наконец осознать это», — объяснял ранее Рассел Хоббс, барабанщик группы.

Альбом «Humanz» доступен в музыкальных магазинах в физическом формате, а также в музыкальных сервисах, например, Apple Music или Spotify.