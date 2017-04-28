Выходные в мае 2017: майские праздники в 2017 году - какие дни отдыхаем

Как отдыхаем на майские праздники 2017, когда праздничные и выходные дни, календарь - об этом читайте в материале TopNews.

Майские праздники в 2017 году принесут дополнительные выходные дни

Май является, пожалуй, одним из самых любимых месяцев у россиян, ведь его наступление знаменует собой не только теплые и солнечные деньки в предвкушении долгожданного лета, но и дополнительные выходные дни, которые, по сложившейся исторической традиции, наступают в два этапа: сначала на государственном уровне празднуется День Весны и Труда, а затем - День Победы.

По календарю майских ужшкммт праздников на 2017 год, в первую волну майских праздников отдыхать нам предстоит три дня подряд, а на 9 мая - четыре дня. Всего же в мае 2017 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных дней.

Согласно производственного календаря в последнем месяце весны россиян ожидает двое длинных выходных общей продолжительностью 7 дней: с 29 апреля по 1 мая (3 дня) и с 6 мая по 9 мая (4 дня).

Как отдыхаем на 1 мая 2017 года в России

На 1 мая россияне отдыхают три дня подряд - с 29 апреля по 1 мая:

29 апреля, суббота – выходной

30 апреля, воскресенье – выходной

1 мая, понедельник – государственный Праздник Весны и Труда. Официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ)

Как отдыхаем на 9 мая 2017 года в России

В честь 9 мая - Дня Победы - отдыхаем 4 дня подряд:

6 мая, суббота – выходной

7 мая, воскресенье – выходной

8 мая, понедельник – перенесенный праздничный выходной с 7 января (сб), согласно постановлению правительства РФ

9 мая, вторник – День Победы. Официальный нерабочий праздничный день (ст. 112 Трудового кодекса РФ) Как работаем в мае 2017 года в России

Всего в мае 2017 года у россиян 20 рабочих дней: со 2 по 5 мая включительно, с 10 по 12 мая. с 15 по 19, с 22 по 26 и с 29 по 31.

Примечательно, что в 2018 году на пайские праздники предстоит отдыхать четыре дня на "Первомай" и только один день - в честь 9 мая.