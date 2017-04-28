В Москве активистке "Яблока" плеснули в лицо кислотой: у нее пропало зрение

Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил о нападении на активистку Наталью Федорову.

Неизвестный напал на активистку "Яблока" Наталью Федорову возле ее дома в Москве и облил ее химическим веществом, сообщил руководитель столичного отделения партии Сергей Митрохин.

"Наталья Федорова выходила из своего дома, в этот момент к ней подбежал человек, которого она не видела, брызнул в лицо химическим раствором и скрылся", - сказал Митрохин "Интерфаксу".

"Она сейчас находится в Первой градской больнице с ожогами лица и глаз, зрение почти ужшкммт пропало; врачи говорят, что должно восстановиться, но пока непонятно", - добавил он.

Наталья Федорова известна своей многолетней непримиримой борьбой с точечной застройкой в районе. Во время встречи жителей с главой управы по вопросу сноса пятиэтажных домов в столице (реновации) она резко раскритиковала эту идею. Все жильцы дома также высказались против переезда и сноса нынешнего дома.

"Ей уже стреляли по окнам один раз, подкладывали гроб под двери квартиры. ОВД "Черемушки" на эти действия практически никак не реагировало. Она является членом "Яблока", но не думаю, что с этим связано. Скорее всего, это реакция на ее общественную деятельность", - добавил глава московского "Яблока".

Позднее Митрохин рассказал РБК, что зрение будет восстановлено. Он рассказал, что Наталья Федорова не успела увидеть нападавшего, что может затруднить расследование. Политик выразил уверенность, что «Яблоко» обратится в московское управление МВД и «инцидент будет расследован».

Между тем в Интернете опубликовали видеозапись нападения на оппозиционера Алексея Навального в ТРК "Омега Плаза" в Москве. Как сообщает TopNews, в результате атаки, произошедшей вечером 27 апреля, политик получил химический ожог глаза от вылитой на него зеленки.