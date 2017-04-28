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ООН: убытки Запада от санкций против РФ составили $100 млрд

Опубликовано 28.04.17 16:57 ООН: убытки Запада от санкций против РФ составили $100 млрд

В ООН подсчитали потери из-за антироссийских санкций. Выяснилось, что Запад потерял вдвое больше России.

Специальный докладчик Организации объединенных наций по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что потери государств, которые вводили санкции против России, в два раза больше, чем у самой России, передает "Звезда".

«Потери стран, которые ввели санкции, составляют более 100 миллиардов долларов. Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было ужшкммт бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла один процент ВВП»,- отметил Джазаири.

Он заявил, что Россия в общей сложности потеряла всего 52-55 миллиардов. Он заявил, что это цена, которую заплатила Москва за кризис на Украине, и уточнил, что, по его мнению, эти деньги, как РФ, так и Запад могли бы распорядиться лучше. Сумма потерянная из-за санкций в три раза превышает ВВП Эфиопии.

По его мнению, меры, предпринятые российским правительством, оказались эффективными. "Удалось обеспечить эффективное развитие внутренних российских технологий, что позволило обойти запрет на поставку высоких технологий. В том, что касается разработки космических технологий, Россия обогнала некоторые государства-инициаторы санкций", - подчеркнул Джейзари, добавив, что показатель российского валового внутреннего продукта вновь демонстрирует рост после остановки этого процесса, вызванного введением санкций в 2014 году, пишет "РГ".

Спецдокладчик отметил, что общие экономические потери Запада и РФ составили более 150 миллиардов долларов, "это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис". По мнению Джейзари, потерянными средствами можно было бы распорядиться лучше.
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