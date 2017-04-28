 
TOP 10

1 Экс-владелец "Черкизона" Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

2 "Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

3 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017"

4 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

5 Голосовавшему против сноса хрущевок депутату Госдумы сожгли квартиру

6 В Колумбии над разрушенным оползнем городом появилась "фигура" Иисуса Христа (ФОТО, ВИДЕО)

7 Постаревший Андрей Губин откровенно рассказал о своей болезни (ФОТО)

8 СМИ: в Мексике во время мессы "ожила" статуя Христа (ВИДЕО)

9 В Госдуме РФ высмеяли угрозы Украины затопить черноморский флот

10 Полина Гагарина во второй раз стала мамой (ФОТО)

Новости наших партнеров

Сбербанк снизит ставки по кредитам с 1 мая 2017

Опубликовано 28.04.17 15:16 Сбербанк снизит ставки по кредитам с 1 мая 2017

Сбербанк с 1 мая снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов.

Сбербанк с 1 мая снизит ставки по потребительским кредитам. Кроме того, крупнейший российский банк объявил о запуске промо-акции с дополнительным дисконтом, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании рассказали, что снижение составит до четырех процентов. Так, например, минимальная ставка по "потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составит 12,9 процента годовых, а по "потребительскому кредиту без обеспечения" — 13,9 процента.

Ставка для клиентов, которые захотят воспользоваться программой "потребительский кредит военнослужащим – участникам НИС", составит 13,5 процента (с ужшкммт обеспечением) и 14,5 процента (без обеспечения). "Кредиты физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство" обойдутся в 17 процентов годовых.

Снижение ставок по кредитам в Сбербанке объяснили изменением рыночной ситуации, восстановлением потребительского кредитования. Еще один фактор — снижение ключевой ставки Банка России до 9,75%.
Другие материалы по этой теме

Соцсети пожаловались на масштабный сбой в работе Сбербанка

Сбербанк резко снизил ставки по вкладам

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга