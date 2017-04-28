Сбербанк снизит ставки по кредитам с 1 мая 2017

Сбербанк с 1 мая снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов.

Сбербанк с 1 мая снизит ставки по потребительским кредитам. Кроме того, крупнейший российский банк объявил о запуске промо-акции с дополнительным дисконтом, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании рассказали, что снижение составит до четырех процентов. Так, например, минимальная ставка по "потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" составит 12,9 процента годовых, а по "потребительскому кредиту без обеспечения" — 13,9 процента.

Ставка для клиентов, которые захотят воспользоваться программой "потребительский кредит военнослужащим – участникам НИС", составит 13,5 процента (с ужшкммт обеспечением) и 14,5 процента (без обеспечения). "Кредиты физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство" обойдутся в 17 процентов годовых.

Снижение ставок по кредитам в Сбербанке объяснили изменением рыночной ситуации, восстановлением потребительского кредитования. Еще один фактор — снижение ключевой ставки Банка России до 9,75%.