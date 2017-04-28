Курс доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017 отреагировали на решение ЦБ снизить ключевую ставку

Курс валют на сегодня, 28 апреля 2017: курс рубля после понижения ключевой ставки упал, но затем отыграл снижение.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 28 апреля 2017 составляет 56,97 руб., курс евро на сегодня равен 62,16 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 55,64 руб. при покупке и 58,76 руб. при продаже банком, курс евро на 28 апреля 2017 равен 60,53 руб. и 64,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

ЦБ РФ понизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку на 0,5%, до 9,25%.

"Совет директоров отмечает ужшкммт приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности", — приводит "Газета.ru" сообщение регулятора.

ЦБ РФ уточняет, что пока охраняются инфляционные риски, а в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года.

По мнению главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, Банк России мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года. Он также назвал снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта рациональным шагом.

"Я считаю, что это очень рациональный шаг. Это назревшее решение, 0,5 п. п. - это не много и не мало. Если инфляция устоит и платежный баланс будет более или менее стабильным, если не будет резких колебаний цен на нефть, то эта ставка может до конца года еще понизиться - до 8,5%", - цитирует Кудрина ТАСС.

Курс рубля отреагировал на решение Банка России

В свою очередь, российская валюта ускорила снижение к доллару и евро во время торгов, отреагировав на решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 9,25% с 9,75% годовых.

До публикации релиза Банка России по ключевой ставке (в 13:30 мск) доллар поднимался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 5 копеек - до 57,02 руб., а затем вырос до 57,19 руб. Курс евро до публикации решения ЦБ по ставке поднимался на 42 копейки - до 62,37 руб., а после вырос до 62,53 руб.

Спустя 10 минут после публикации решения по ключевой ставке рубль отыграл снижение: американская валюта упала до 56,9 рубля, а европейская - до 62,27 рубля.