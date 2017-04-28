В Госдуме РФ высмеяли угрозы Украины затопить черноморский флот

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек посоветовал Киеву воздержаться от шуток по поводу Черноморского флота.

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Руслан Бальбек высмеял планы украинских военных уничтожить Черноморский флот России с помощью пяти подводных лодок. По мнению парламентария, такое шапкозакидательство говорит лишь о плохом знании украинскими офицерами военной науки, пишет "РГ".

"Победоносный" план озвучил в украинской прессе капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

"Не знаю, как эта "морская душа" дослужилась до капитана первого ранга, но занятия по ужшкммт тактике Лупаков точно пропускал, иначе бы слышал, что существует противолодочное наблюдение, установлены гидроакустические сонары, которые не только слушают море, но и "подсвечивают" объект", - заявил Бальбек.

По его словам, флот выходит из разных мест базирования: впереди для обнаружения субмарин летит противолодочная авиация, затем - малые противолодочные корабли, и только после этого начинает движение эскадра. И подобраться к ней на дистанцию торпедного залпа даже на "бесшумных" украинских подлодках, что называется, гладко на бумаге.

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит», — сказал он.

Как считает Бальбек, "национал-шароварный военно-морской гений" Лупаков просто проспал или прогулял лекции по военной тактике, а также упустил из виду тот факт, что даже в 2012 году гордость украинского подводного флота "Запорiжжя" выходила под командованием российских подводников и укомплектованная специалистами с Черноморского флота. А сейчас ржавеющая субмарина, фактически брошенная военными Украины, до сих пор стоит на приколе в Севастопольской бухте.

"Так что, пане Лупаков, найдите время, посетите занятие по тактике, особенно те, которые вы пропустили - не веселите даже "сухопутных" людей. Как вы лодку назовете, так она и поплывет, в вашем же случае - как топор ко дну", - заявил Бальбек.

Напомним, накануне капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков заявил, что Украине хватило бы несколько подводных лодок для уничтожения Черноморского флота.

«Сегодня уровень шумности подводных лодок меньше уровня шума моря. Поэтому сейчас они становятся самым страшным оружием на море. Защититься от них практически невозможно. Вот о чем нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили это старье, этот Черноморский флот, в труху на выходе с базы», – рассказал Лупаков.