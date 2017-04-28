 
TOP 10

1 Экс-владелец "Черкизона" Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

2 "Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

3 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017"

4 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

5 Голосовавшему против сноса хрущевок депутату Госдумы сожгли квартиру

6 В Колумбии над разрушенным оползнем городом появилась "фигура" Иисуса Христа (ФОТО, ВИДЕО)

7 Постаревший Андрей Губин откровенно рассказал о своей болезни (ФОТО)

8 СМИ: в Мексике во время мессы "ожила" статуя Христа (ВИДЕО)

9 В Госдуме РФ высмеяли угрозы Украины затопить черноморский флот

10 Полина Гагарина во второй раз стала мамой (ФОТО)

Новости наших партнеров

Выходные в мае 2017: как отдыхаем в майские праздники в 2017 году

Опубликовано 28.04.17 13:17 Выходные в мае 2017: как отдыхаем в майские праздники в 2017 году

Как отдыхаем выходные и праздничные дни в мае 2017 - читайте в материале TopNews.

Россияне с нетерпением ждут любимых майских праздников, ведь в эти дни им предоставляются небольшие каникулы, которые можно провести с пользой. Многих интересует вопрос, сколько дней можно будет отдохнуть в этом году на Первомай и День Победы.

На Первомай россияне отдохнут три дня — в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая. На День Победы граждане будут вынуждены отдыхать от работы четыре дня — календарные выходные, субботу ужшкммт и воскресенье, 6 и 7 мая, понедельник, 8 мая (который стал выходным из-за переноса на эту дату 7 января) и сам праздничный день — День Победы, 9 мая.

На 1 мая приходится государственный праздник — День труда, или Праздник Весны и Труда. Согласно статье 112 ТК РФ, это нерабочий праздничный день. В 2017 году он выпадает на понедельник. Вместе с выходными, предшествующими празднику, получится три дня — 29 апреля 30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая. При этом 28 апреля — обычный рабочий день, не сокращается на один час, так как не является предпраздничным.

Вторые майские праздники продлятся с 6 по 9 мая включительно. 9 Мая — День Победы. Согласно подписанному Постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 № 756, в 2017 году выходной день с субботы 7 января переносится на понедельник 8 мая. Поэтому отдыхаем четыре дня подряд. А после до конца месяца 16 рабочих дней.
Другие материалы по этой теме

Май принесет россиянам дополнительные выходные дни

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга