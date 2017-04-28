Выходные в мае 2017: как отдыхаем в майские праздники в 2017 году

Как отдыхаем выходные и праздничные дни в мае 2017 - читайте в материале TopNews.

Россияне с нетерпением ждут любимых майских праздников, ведь в эти дни им предоставляются небольшие каникулы, которые можно провести с пользой. Многих интересует вопрос, сколько дней можно будет отдохнуть в этом году на Первомай и День Победы.

На Первомай россияне отдохнут три дня — в субботу и воскресенье, 29 и 30 апреля, и понедельник, 1 мая. На День Победы граждане будут вынуждены отдыхать от работы четыре дня — календарные выходные, субботу ужшкммт и воскресенье, 6 и 7 мая, понедельник, 8 мая (который стал выходным из-за переноса на эту дату 7 января) и сам праздничный день — День Победы, 9 мая.

На 1 мая приходится государственный праздник — День труда, или Праздник Весны и Труда. Согласно статье 112 ТК РФ, это нерабочий праздничный день. В 2017 году он выпадает на понедельник. Вместе с выходными, предшествующими празднику, получится три дня — 29 апреля 30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая. При этом 28 апреля — обычный рабочий день, не сокращается на один час, так как не является предпраздничным.

Вторые майские праздники продлятся с 6 по 9 мая включительно. 9 Мая — День Победы. Согласно подписанному Постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 № 756, в 2017 году выходной день с субботы 7 января переносится на понедельник 8 мая. Поэтому отдыхаем четыре дня подряд. А после до конца месяца 16 рабочих дней.