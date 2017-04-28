Пентагон бросил вызов хакерам, но не из России

Пентагон запускает проект «Взломай воздушные силы США» и нанимает специалистов по компьютерной безопасности.

Пентагон запускает специальную программу "Взломай воздушные силы" США ("Hack the Air force") и приглашает специалистов по компьютерной безопасности попытаться взломать ключевые веб-сайты американских ВВС, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве пояснили, что инициатива "является частью кампании по кибербезопасности", которую спонсирует информационный офис ВВС, чтобы привлечь "таланты как внутри, так и за пределами министерства обороны".

По словам начальника службы информационной безопасности Питера Кима, хакеры "со злыми намерениями" "пытаются попасть ужшкммт в системы (Пентагона) каждый день". "Будет хорошо, если дружественные хакеры попытаются (взломать системы) и покажут нам, как улучшить нашу кибербезопасность и оборонительную позицию", — добавил Ким.

Впрочем, уточняет ИноТВ со ссылкой на The Hill, речь идёт о гражданах стран-союзников США — Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии.

Регистрация на участие в программе начинается 15 мая. Первый подобный «конкурс» (под названием «Взломать Пентагон») был организован Минобороны США в апреле 2016 года. По его итогам было обнаружено около 200 уязвимых мест, а хакерам в общей сложности было выплачено $75 тыс.

По словам начальника службы информационной безопасности ВВС США Питера Кима, все, кто обладает необходимыми навыками, должны рассмотреть для себя возможность присоединиться к ВВС и работать на полную ставку в целях защиты американского воздушного флота.