 
TOP 10

1 Экс-владелец "Черкизона" Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

2 Украина показала Крым в проморолике "Евровидения 2017"

3 Новый клип группы "Ленинград" "Экстаз" за сутки собрал 1,5 млн просмотров (ВИДЕО)

4 Голосовавшему против сноса хрущевок депутату Госдумы сожгли квартиру

5 "Как у принцессы Дианы": "жених" Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне (ФОТО)

6 В Колумбии над разрушенным оползнем городом появилась "фигура" Иисуса Христа (ФОТО, ВИДЕО)

7 В Южной Корее спасатель отправил в нокаут девушку, пытавшуюся выброситься из окна (ВИДЕО)

8 В Сети появились доказательства откупа Роналду от обвинений в изнасиловании (ФОТО)

9 Пентагон бросил вызов хакерам, но не из России

10 Жители Томска поймали баннером прыгнувшего с 7-го этажа ребенка (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Центробанк лишил лицензий еще три банка

Опубликовано 28.04.17 10:46 Центробанк лишил лицензий еще три банка

ЦБР лишил лицензии Международный строительный банк и два региональных банка.

Банк России в пятницу, 28 апреля, отозвал лицензии у московского Международного строительного банка и владимирского Владпромбанка. Также ранее стало известно о лишении лицензии банка Сибэс, пишет "РГ".

ЦБ обосновал отзыв лицензии у Международного строительного банка неисполнением федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Проблемы у банка возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества ужшкммт значительной части активов, сообщила пресс-служба регулятора. В ЦБ заявляют, что банк кредитовал компании, которые могли не вести реальную хозяйственную деятельность.

При этом в работе самого банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, которые выводили активы с ущербом для кредиторов, а также проводили "схемные" операции, направленные на сокрытие реального уровня кредитного риска. По данным отчетности, на которую ссылается регулятор, Международный строительный банк занимал в России 423-е место по величине активов. Банк не входил в систему страхования вкладов.

Владпромбанк был лишен лицензии из-за нарушения банковского и "антиотмывочного" законодательства, следует из сообщения ЦБ. Регулятор также сообщил, что эта кредитная организация давно находилась в его поле зрения из-за использования различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе по счетам компаний, чей бизнес связан со сделками с драгметаллами. По данным ЦБ, Владпромбанк занимал 287-е место в России по величине активов. Он входил в систему страхования вкладов.

В свою очередь, омский банк "СИБЭС" выбрал крайне рискованную кредитную политику. Компания, в частности, рефинансировал задолженности физических лиц и проводил "схемные" сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам, пишет РИА Новости.

Кроме того, ревизоры выяснили, что банк занимался "фиктивными" операциями по замене активов, чтобы скрыть недостачу денег в своей кассе.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, отметили в регуляторе. ЦБ также пообещал направить в Следственный комитет материалы проверок, которые выявили факты предоставления недостоверных отчетов.
Другие материалы по этой теме

ЦБР лишил лицензий банки «Образование» и «ФИНАРС Банк»

Центробанк отозвал лицензию у "Росэнергобанка"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга