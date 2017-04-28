Центробанк лишил лицензий еще три банка

ЦБР лишил лицензии Международный строительный банк и два региональных банка.

Банк России в пятницу, 28 апреля, отозвал лицензии у московского Международного строительного банка и владимирского Владпромбанка. Также ранее стало известно о лишении лицензии банка Сибэс, пишет "РГ".

ЦБ обосновал отзыв лицензии у Международного строительного банка неисполнением федерального законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Проблемы у банка возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества ужшкммт значительной части активов, сообщила пресс-служба регулятора. В ЦБ заявляют, что банк кредитовал компании, которые могли не вести реальную хозяйственную деятельность.

При этом в работе самого банка прослеживались недобросовестные действия его руководства и собственников, которые выводили активы с ущербом для кредиторов, а также проводили "схемные" операции, направленные на сокрытие реального уровня кредитного риска. По данным отчетности, на которую ссылается регулятор, Международный строительный банк занимал в России 423-е место по величине активов. Банк не входил в систему страхования вкладов.

Владпромбанк был лишен лицензии из-за нарушения банковского и "антиотмывочного" законодательства, следует из сообщения ЦБ. Регулятор также сообщил, что эта кредитная организация давно находилась в его поле зрения из-за использования различных схем сомнительных операций клиентов, в том числе по счетам компаний, чей бизнес связан со сделками с драгметаллами. По данным ЦБ, Владпромбанк занимал 287-е место в России по величине активов. Он входил в систему страхования вкладов.

В свою очередь, омский банк "СИБЭС" выбрал крайне рискованную кредитную политику. Компания, в частности, рефинансировал задолженности физических лиц и проводил "схемные" сделки с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам, пишет РИА Новости.

Кроме того, ревизоры выяснили, что банк занимался "фиктивными" операциями по замене активов, чтобы скрыть недостачу денег в своей кассе.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, отметили в регуляторе. ЦБ также пообещал направить в Следственный комитет материалы проверок, которые выявили факты предоставления недостоверных отчетов.