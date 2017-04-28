В офисе "Открытой России" прошли обыски, изъяты 100 тысяч листовок (ФОТО)

Правоохранительные органы изъяли 100 тыс. листовок «Открытой России» при проведении обыска. Об этом в своемTwitter сообщила координатор движения Мария Баронова.
«У нас изъяли 100 тыс. листовок. Брали людей у типографии, как террористов», — написала она.
Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис "Открытой России" в Москве. Следственные действия начались в 16:00. Накануне Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией.
Ее коллега Полина Немировская пошутила в Twitter: "Пока что следственная группа производит осмотр ужшкммт нашей монополии "Вместо Путина". Возможно, они просто пришли поиграть!"
Обыск в московском офисе "Открытой России" завершился, в ходе него изъяты печатная продукция и ноутбуки сотрудников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь движения Мария Галицкая.
"Обыск закончился. Изъяли все флаги, агитационные материалы. Три личных ноутбука забрали без присутствия адвокатов", - сказала Галицкая.
Она отметила, что, по словам сотрудников правоохранительных органов, им поступил звонок на "02", что в помещении находятся запрещенные материалы, в связи с чем должны возникла необходимость провести осмотр места происшествия.
Как рассказал РБК адвокат Андрей Юмашин, трех активистов «Открытой России» задержали на выходе из типографии, где они забрали листовки к предстоящей 29 апреля несогласованной акции.
«Четыре машины перегородили выезд из типографии, когда активисты сели в два такси. Вместе с активистами задержали и таксистов. Всех вместе отвезли в ОВД «Северное Медведково», где требовали написать объяснительные», — рассказал Юмашин.
Пресс-секретарь основателя организации Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен сообщила DW, что у всех находящихся в офисе изъяли средства связи, возможности пообщаться с ними в настоящий момент нет. Она связала обыск с антипрезидентской акцией "Надоел", запланированной на 29 апреля более чем в 20 крупных городах РФ.