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В офисе "Открытой России" прошли обыски, изъяты 100 тысяч листовок (ФОТО)

Опубликовано 28.04.17 10:19 В офисе "Открытой России" прошли обыски, изъяты 100 тысяч листовок (ФОТО)

Обыск в офисе "Открытой России", который находится на Тургеневской площади, длился более 5 часов.

Правоохранительные органы изъяли 100 тыс. листовок «Открытой России» при проведении обыска. Об этом в своемTwitter сообщила ​координатор движения Мария Баронова.

«У нас изъяли 100 тыс. листовок. Брали людей у типографии, как террористов», — написала она.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис "Открытой России" в Москве. Следственные действия начались в 16:00. Накануне Генпрокуратура признала "Открытую Россию" нежелательной организацией.

Ее коллега Полина Немировская пошутила в Twitter: "Пока что следственная группа производит осмотр ужшкммт нашей монополии "Вместо Путина". Возможно, они просто пришли поиграть!"

Обыск в московском офисе "Открытой России" завершился, в ходе него изъяты печатная продукция и ноутбуки сотрудников, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь движения Мария Галицкая.

"Обыск закончился. Изъяли все флаги, агитационные материалы. Три личных ноутбука забрали без присутствия адвокатов", - сказала Галицкая.

Она отметила, что, по словам сотрудников правоохранительных органов, им поступил звонок на "02", что в помещении находятся запрещенные материалы, в связи с чем должны возникла необходимость провести осмотр места происшествия.

Как рассказал РБК адвокат Андрей Юмашин, трех активистов «Открытой России» задержали на выходе из типографии, где они забрали листовки к предстоящей 29 апреля несогласованной акции.

«Четыре машины перегородили выезд из типографии, когда активисты сели в два такси. Вместе с активистами задержали и таксистов. Всех вместе отвезли в ОВД «Северное Медведково», где требовали написать объяснительные», — рассказал Юмашин.

Пресс-секретарь основателя организации Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен сообщила DW, что у всех находящихся в офисе изъяли средства связи, возможности пообщаться с ними в настоящий момент нет. Она связала обыск с антипрезидентской акцией "Надоел", запланированной на 29 апреля более чем в 20 крупных городах РФ.
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