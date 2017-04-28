"Как у принцессы Дианы": "жених" Дианы Шурыгиной рассказал о грядущей свадьбе в Лондоне

Также молодожены рассматривают варианты связать себя узами брака в Ульяновске и Майами.

Скандально известная жертва изнасилования из Ульяновска Диана Шурыгина выходит замуж. Об этом журналистам "Московского комсомольца" рассказал "свадебный король" Денис Байгужин, который учит женщин по всей стране, "как выйти замуж за олигарха". Молодой человек отметил, что избранник Шурыгиной — это он сам.

По словам журналистов, Байгужин навестил Диану в больнице, где рассказал ей о вариантах празднования их свадьбы и предложил выбрать на ее вкус.

"Церемония в Ульяновске, Лондоне ужшкммт или Майами. Сам я склоняюсь к Лондону — там наша свадьба будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы с наследником Британской Короны! Но только, в отличие от Чарльза, свою принцессу Диану я сделаю счастливой!" При этом Байгужин подчеркнул, что окончательный выбор остается за его невестой, а она, скорее всего, выберет свадьбу на яхте в Майами", - сказал он.

На фото: Денис Байгужин

Парень подчеркнул, что Диана уже согласилась сыграть свадьбу, а приглашения отправлены Малахову, Тимати и Лепсу. По словам Дениса, Диана пока брать не готова, поскольку ее собственная фамилия ее прославила.

Согласно предварительной оценке, свадьба молодых будет стоить от 750 тысяч рублей, если от 30 до 100 человек придут к ним в Ульяновске, и около десяти миллионов рублей, если в Майами. Стоимость церемонии в Лондоне молодой человек называть не стал.

Впрочем, журналисты не исключают, что Байгужин просто пиарит свою деятельность "свадебного короля".