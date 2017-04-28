В США назвали заслугой Трампа "изоляцию России в ООН"

Администрация президента США считает заслугой Дональда Трампа якобы имеющую место изоляцию России в ООН.

Администрация США считает, что одним из важнейших достижений первых 100 дней президентства Дональда Трампа стала «дальнейшая изоляция» России в Организации Объединённых Наций. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Белого дома документе под названием «100 дней безопасности Дональда Трампа».

«Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», — отмечается в сообщении Белого дома, которое приводит ИА REGNUM.

В администрации не уточнили, что именно имели в виду, говоря об "изоляции в ООН". По всей видимости, речь ужшкммт идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта.

«В течение первых 100 дней президент: послал миру сообщение своим быстрым и решительным приказом нанести удар по сирийской авиабазе, с которой была произведена ужасная химическая атака против невинных гражданских лиц; смог ещё дальше изолировать Сирию и Россию в ООН путём успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в документе.

Среди других достижение Дональда Трампа называется «работа над изоляцией Северной Кореи», введение новый санкций против Сирии и Ирана. Активная деятельность нового главы Белого дома по выстраиванию отношений с мировыми лидерами с целью «продвижения американских интересов»: за время пребывания на посту Трамп провёл 70 телефонных разговоров с лидерами 38 стран, а также провёл 17 двусторонних встреч.

О необходимости давления на Россию накануне заявила и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По мнению дипломата, это позволит решить конфликт в Сирии, добавляет РИА Новости.

"Многие из вас говорили, что мы должны оказать давление на сирийский режим, но это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим", — заявила Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

Она вновь обвинила Москву в том, что она якобы защищает лидера страны, который применяет химическое оружие против собственного народа. По ее мнению, Башар Асад пользуется покровительством России.

"Сейчас все внимание и давление должно быть направлено на Россию, потому что она может положить этому конец, если захочет", — отметила американский постпред.

"Я буду продолжать давить на Совет Безопасности, чтобы он действовал, делал что-то, даже если Россия будет накладывать вето", — добавила Хейли.