Выплаты по ОСАГО с 28 апреля 2017 в ряде случаев можно будет заменить ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика.

ОСАГО: с 28 апреля 2017 года в ряде случаев выплаты можно будет заменить ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика

28 апреля 2017 года вступили в силу поправки закона об ОСАГО. Теперь в ряде случаев выплата средств по страховке будет заменяться ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика. Новая мера будет действовать в отношении договоров Обязательного страхования автогражданской ответственности, заключенных после 28 апреля. Как ужшкммт писал TopNews, cам документ в конце декабря прошлого года был согласован правительством, а 28 марта его подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, ремонт пострадавшего в аварии автомобиля за счет страховщика теперь станет основной формой возмещения ущерба. В свою очередь, выплата денежных средств будет производиться только в случаях, если машина в результате ДТП была полностью уничтожена, погиб пострадавший или же ему был причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью.

Выплаты денежных средств можно потребовать в случае наличия соответствующей договоренности со страховщиком, либо если страховщик не предложит ему автостанцию для ремонта машины. На деньги при аварии вместо натурального возмещения могут рассчитывать автомобилисты-инвалиды.