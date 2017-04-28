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Изменения в ОСАГО с 28 апреля 2017 вступили в силу

Опубликовано 28.04.17 08:42 Изменения в ОСАГО с 28 апреля 2017 вступили в силу

Выплаты по ОСАГО с 28 апреля 2017 в ряде случаев можно будет заменить ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика.

ОСАГО: с 28 апреля 2017 года в ряде случаев выплаты можно будет заменить ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика

28 апреля 2017 года вступили в силу поправки закона об ОСАГО. Теперь в ряде случаев выплата средств по страховке будет заменяться ремонтом пострадавшей машины за счет страховщика. Новая мера будет действовать в отношении договоров Обязательного страхования автогражданской ответственности, заключенных после 28 апреля. Как ужшкммт писал TopNews,  cам документ в конце декабря прошлого года был согласован правительством, а 28 марта его подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, ремонт пострадавшего в аварии автомобиля за счет страховщика теперь станет основной формой возмещения ущерба. В свою очередь, выплата денежных средств будет производиться только в случаях, если машина в результате ДТП была полностью уничтожена, погиб пострадавший или же ему был причинен тяжкий или средней тяжести вред здоровью.

Выплаты денежных средств можно потребовать в случае наличия соответствующей договоренности со страховщиком, либо если страховщик не предложит ему автостанцию для ремонта машины. На деньги при аварии вместо натурального возмещения могут рассчитывать автомобилисты-инвалиды.
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