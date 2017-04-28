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СМИ: экс-владелец "Черкизона" Тельман Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

Опубликовано 28.04.17 00:46 СМИ: экс-владелец "Черкизона" Тельман Исмаилов стал фигурантом дела о 8 убийствах

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова заподозрили в причастности к преступной группе, предположительно совершившей восемь заказных убийств.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантов уголовного дела о восьми убийствах.

По информации издания показания против Исмаилова дал один из членов группы – Гарри Белоцерковский, который «был вхож в семью» экс-директора рынка. Он заключил сделку со следствием и рассказал, с 2000 по 2016 год группа совершила восемь заказных убийств, к которым, предположительно, причастен Исмаилов.

По словам Белоцерковского, группа совершала убийства «коптевской» группировки ужшкммт и связанных с ней бизнесменов.

Согласно показаниям Белоцерковского, он присутствовал при разговоре Рафика и Тельмана Исмаиловых, которые в ресторане «Прага» обсуждали возможность убить «авторитета» Андрея Лобанова. Вскоре последний был застрелен.

По информации «Росбалта», к обвинениям в убийстве вскоре может добавиться и обвинение в организации преступного сообщества (по статья 210 УК РФ). Рафику Исмаилову уже предъявили обвинения и заключили его под стражу. Вагиф Исмаилов, ранее работавший в МВД, объявлен в розыск.

«Вопрос относительно Тельмана Исмаилова сейчас решается. Не исключено, что его тоже объявят в розыск», – сказал собеседник агентства.
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