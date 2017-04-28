Какой сегодня праздник: 28 апреля 2017 года в России отмечается церковный праздник Пудов День

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Также на сегодня приходится День химической безопасности, а в народе отмечают Пудов день.

Какой праздник сегодня, 28 апреля: Всемирный день охраны труда

28 апреля 2017 года в 100 странах отмечается Всемирный день охраны труда. Этот праздник был учрежден в 1996 году по инициативе Международной организации труда.

В рамках Всемирного дня охраны труда проходят мероприятия, целью которых служит обращение внимание общественности на нерешенные проблемы в сфере труда. Первые акции по этому вопросу были проведены в 2003 году.

Отметим, что Всемирный ужшкммт день охраны труда начали отмечать в честь дня памяти погибших и пострадавших на производстве.

День химической безопасности

День химической безопасности впервые отметили в 1997 году. Его инициатором стала общественная экологическая организация Союз "За химическую безопасность", а поводом послужила авария в Чувашии, произошедшая в 1974 году: в этот день на Новочебоксарском заводе, где производили химическое оружие, произошел пожар, и в воздух попали тонны отравляющих веществ. Катастрофу удалось предотвратить только чудом и благодаря проявленному рабочими героизму.

В День химической безопасности природоохранные и экологические организации проводят акции, семинары, конференции и подобные мероприятия, на которых обсуждаются вопросы токсичных отходов, их влияния на жизнь человека, химическое и биологическое оружие.

Какой церковный праздник сегодня, 28 апреля: Пудов день

Христиане 28 апреля вспоминают апостолов Аристарха, Трофима и Пуда, которые являлись ближайшими учениками Павла и вместе с учителем проповедовали Евангелие.

Пчеловоды на Пудов день уделяли большое внимание пчелам, проверяя, хорошо ли те пережили зиму. Если к этому времени на полях расцветали первые одуванчики, то ульи устанавливались на свежем воздухе.

В народе подмечали, что обычно в этот период начинали распускаться почки рябины и калины, из которых изготавливали целебные и общеукрепляющие напитки с успокоительным и болеутоляющим эффектом.