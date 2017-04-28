Курс доллара на сегодня, 28 апреля 2017: Дворкович дал прогноз - доллар будет стоить 60 рублей

Курс валют на сегодня, 28 апреля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 66,12 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 62,1664 рубля, курс доллара на 28 апреля 2017 увеличился на 65,76 копейки — до 56,9707 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу выросла по сравнению с предыдущим показателем на 65,93 копейки и составила в 59,3088 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России дал Аркадий Дворкович

По словам вице-премьера России Аркадия Дворковича, в ближайшее ужшкммт время доллар может вырасти до 60 рублей. В своем комментарии политик ссылается на мнение неназванных экспертов.

Отвечая на вопрос журналистов, планируют ли правительство и Банк России принимать меры по ослаблению курса рубля для поддержки экспортеров, Дворкович заявил. что нацвалюта будет постепенно приближаться к своему равновесному значению, "подгоняемый" решениями регулятора о снижении ключевой ставки. Причем, по его словам, такого мнения придерживаются эксперты.

Вице-премьер напомнил, что курс рубля по отношению к доллару, имеет разное значение для разных компаний - в зависимости от того, насколько экспорт продукции за рубеж является для компании важным.

"Насчет того, надо ли что-то делать, я думаю, что ЦБ и экономический блок правительства в любом случае этим вопросом занимаются. Во-вторых, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет принимать решения по снижению ключевой ставки. Это полностью в компетенции ЦБ, поэтому я не говорю, когда и какими темпами это надо делать. Но думаю, что курс будет находить равновесие постепенно при снижении ключевой ставки", - приводит слова Дворковича "Интерфакс".