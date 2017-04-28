В Китае казнили богатейшего миллиардера Лю Ханя (ФОТО)

Казнь Лю Ханя стала жёстким предупреждением олигархам и партноменклатуре, что неприкасаемых быть не может.

В Китае казнили миллиардера Лю Ханя, признанного виновным по 13 статьям уголовного кодекса КНР в мае прошлого года. Вместе с ним были казнены и четверо людей из его ближайшего окружения.Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По данным следствия, Лю Хань тайно возглавлял крупную преступную группировку, которая занималась убийствами, нелегальными казино и торговлей оружием. Также сообщается, что один из богатейших жителей Китая был тесно ужшкммт связан с бывшим руководителем госбезопасности КНР Чжоу Юнканем.

Предположительно именно это позволяло ему долгое время избегать ответственности. Таким образом эта казнь стала лишь новым доказательством того, что в Китае перед законом равны все.

Теперь же Чжоу Юнканю, которого отстранили от должности и лишили партийного билета, будет предъявлено обвинение в коррупции. По данным следствия, экс-глава госбезопасности брал взятки и продвигал на высокие должности своих родственников и друзей.

Добавим, что казнь Лю Ханя стала жёстким предупреждением олигархам и партноменклатуре, что неприкасаемых быть не может. К пожизненному заключению приговорён бывший зампред Центрального военного совета КНР генерал-полковник Го Босюн - за взятки в размере 12 млн долл. Летом прошлого года такое же наказание и тоже за взятки получил Лин Цзихуа, экс-начальник канцелярии ЦК КПК. Этот процесс над фактически третьим человеком в стране также потряс всех.

Лю Хань основал в 1997 году конгломерат холдингов Hanlong Group, деятельность которого сделала его одним из крупнейших поставщиков железной руды в мире.