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"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 27.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 27.04.17 21:04 "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 27.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

27 апреля 2017 года на стадионе "Этихад" пройдет поединок двух манчестерских команд. В рамках 26-го тура Английской футбольной премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Начало в 22:00 мск.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция? 

В прямом эфире трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017: перед матчем

Отыграв 32 тура «горожане» располагаются на 4 месте, имея 64 очка. Отрыв от идущего третьим «Ливерпуля» составляет лишь 2 балла, к тому же у «мерсисайдцев» сыграно ужшкммт на 2 матча больше. Следовательно, у подопечных Гвардиолы имеются хорошие шансы пробиться в тройку.

В пяти предыдущих турах чемпионата Англии «Сити» взял только 8 очков, благодаря 2 победам и 2 ничьим. Кроме того, команда потерпела поражение от «Челси». За указанный период забито 10 и пропущено 6 голов. Только в одном из отчетных поединков «Ман Сити» не пропустил ни одного гола. Наилучшую результативность в составе коллектива демонстрирует аргентинец Серхио Агуэро, в активе у которого на данный момент 17 голов.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл только два из последних пяти домашних поединков в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил в семи из восьми предыдущих гостевых матчах чемпионата.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017: прогноз букмекеров

По данным букмекерских контор, наиболее вероятным исходом этого матча является победа хозяев с коэффициэнтом 1,91. На ничью — 3,80, на победу Манчестер Юнайтед — 4,40.
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