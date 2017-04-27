Меркель призвала британцев не питать «иллюзий» насчёт Brexit

Меркель напомнила, что в ходе процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, запущенной в марте этого года, правительству страны предстоит решить множество вопросов.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила британцев, чтоб они не обольщались насчет своих прав в ЕС после Brexit, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN. По ее словам, Великобритания «не может и не будет иметь такие же права, как член ЕС».

"Постороннее государство, каковым станет Британия, не сможет и не будет иметь тех же прав, какие имеют члены Европейского союза, — объявила канцлер, выступая в бундестаге. — Я должна сказать сейчас как можно ужшкммт более ясно, потому что, как я вижу, в Британии некоторые питают определенные иллюзии — это пустая трата времени".

Меркель также отметила, что ждёт честных и конструктивных переговоров, которые приведут к соглашениям, выгодным как Великобритании, так и Европейскому союзу. В частности, сторонам надо будет обсудить статус проживающих в Великобритании граждан из стран — членов ЕС, а также положение британцев, проживающих в объединении. Кроме того, необходимо решить финансовые вопросы, связанные с выходом страны из Евросоюза.

«Мы сможем заключить соглашение о будущих отношениях с Британией лишь после того, как все вопросы о ее выходе из ЕС будут разрешены ко всеобщему удовлетворению», — пояснила она.

28 марта премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.