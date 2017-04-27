 
TOP 10

1 Эксперты установили причину крушения Ту-154 в Сочи

2 Писатель Веллер швырнул микрофон и кружку в ведущую в эфире «Эха Москвы» (ВИДЕО)

3 Расстрелявший адвоката в Москве преступник попал на ВИДЕО

4 Первый канал поймали на фейке с "экспертом из США" (ФОТО)

5 Экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову дали 22 года колонии

6 Многоликая невропатия

7 Захарова осадила американскую ведущую после слов о «режиме» в России

8 Шнур выложил в Сеть новый откровенный клип группы "Ленинград"

9 Беременная Полина Гагарина выложила ФОТО в бикини в Instagram

10 Журналисты раскрыли секрет «красной кнопки» на столе у Трампа

Новости наших партнеров

Меркель призвала британцев не питать «иллюзий» насчёт Brexit

Опубликовано 27.04.17 20:37 Меркель призвала британцев не питать «иллюзий» насчёт Brexit

Меркель напомнила, что в ходе процедуры выхода Великобритании из Евросоюза, запущенной в марте этого года, правительству страны предстоит решить множество вопросов.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила британцев, чтоб они не обольщались насчет своих прав в ЕС после Brexit, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN. По ее словам, Великобритания «не может и не будет иметь такие же права, как член ЕС».

"Постороннее государство, каковым станет Британия, не сможет и не будет иметь тех же прав, какие имеют члены Европейского союза, — объявила канцлер, выступая в бундестаге. — Я должна сказать сейчас как можно ужшкммт более ясно, потому что, как я вижу, в Британии некоторые питают определенные иллюзии — это пустая трата времени".

Меркель также отметила, что ждёт честных и конструктивных переговоров, которые приведут к соглашениям, выгодным как Великобритании, так и Европейскому союзу. В частности, сторонам надо будет обсудить статус проживающих в Великобритании граждан из стран — членов ЕС, а также положение британцев, проживающих в объединении. Кроме того, необходимо решить финансовые вопросы, связанные с выходом страны из Евросоюза.

 

«Мы сможем заключить соглашение о будущих отношениях с Британией лишь после того, как все вопросы о ее выходе из ЕС будут разрешены ко всеобщему удовлетворению», — пояснила она.

28 марта премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Меркель тайно передала досье на Путина британским спецслужбам

СМИ: Меркель едет в Москву, чтобы "предотвратить худшее"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга