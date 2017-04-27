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Шнур выложил на YouTube ВИДЕО с новым откровенным клипом "Экстаз" группы "Ленинград"

Опубликовано 27.04.17 17:38 Шнур выложил на YouTube ВИДЕО с новым откровенным клипом "Экстаз" группы "Ленинград"

Главные роли в новом ВИДЕО, опубликованном на Ютуб, исполнили Светлана Ходченкова и Антон Филипенко.

27 апреля 2017 года, на портале YouTube появился новый клип группировки «Ленинград» под названием «Экстаз». Новое видео приоручено к 20-летию группы.

Лидер группировки Сергей Шнуров рассказал, что уже посмотрел клип, длительность которого составила 11 минут. Тем самым ролик, по его словам, приближаются к формату большого кино.

Как писал ранее TopNews, главные роли исполнили Светлана Ходченкова и Антон Филипенкр. Режиссером видео выступила Анна Пармас.

По словам Шнурова, основной линией сюжета станет столкновение "Двух Россий": одна уехала из страны 20 лет назад, а другая ужшкммт работает на заправке". При этом в клипе есть постельные сцены.

YouTube ВИДЕО: клип группировки "Ленинград" - "Экстаз" появился в Сети
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