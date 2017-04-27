Три района в центре Москвы не войдут в программу сноса хрущевок

Три района в центре Москвы не войдут в программу по расселению пятиэтажек, поскольку их жители не высказали желания переселиться.

Три района Центрального административного округа Москвы — Хамовники, Арбат и Якиманка — не войдут в программу реновации, поскольку их жители не высказывают желания переселиться, заявил РИА Новости префект ЦАО Владимир Говердовский.

По словам префекта ЦАО, для включения в программу должно быть два основания: неудовлетворительное состояние жилого фонда и согласие жителей на переселение. Ни под одно из этих условий районы-«отказники» не попадают. К тому же в Хамовниках, Арбате и Якиманке городские власти ужшкммт не смогли отыскать свободные площадки для строительства стартовых домов под волновое переселение.

"На данный момент в районах Якиманка и Арбат также нет объектов для переселения", — добавил собеседник агентства.

На прошлой неделе против выступили жители Хамовников. Тогда на встрече с москвичами глава управы Хамовники Сергей Носков сообщил жителям, что район не будут включать в программу реновации ветхого жилья, напоминает "КП".

Теперь в пятиэтажках в этих районах будут делать капитальный ремонт. Но, по словам префекта ЦАО, если жители передумают и захотят переехать в новостройку, власти готовы все обсудить.

«Жители однозначно могут быть спокойны, никто никого выселять не будет. Я это заявляю вполне ответственно: мы не рассматриваем включения в программу без соответствующего решения жителей», - сказал Владимир Говердовский.