"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч 27.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

27 апреля 2017 года на стадионе "Этихад" состоится манчестерское дерби в рамках 26-го тура Английской футбольной премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Начало в 22:00 мск.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017: перед матчем

"Манчестер Сити" сейчас занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 64 баллами в активе. В предыдущих матчах клуб ужшкммт проиграл "Челси" (1:2), после чего одолел "Халл Сити" (3:1) и "Саутгемптон" (3:0).

"Манчестер Юнайтед" идет пятым с отставанием всего лишь в одно очко. Ранее команда одолела "Сандерленд" (3:0), "Челси" (2:0) и "Бёрнли" (2:0).

До этого клубы встречались в четвертом туре АПЛ. Победу в том матче одержал "Манчестер Сити" со счетом 2:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 1:2 ВИДЕО голов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает соперников фаворитами предстоящего сражения.

"После вылета из Лиги чемпионов они играют один матч в неделю, тогда как у нас впереди важнейшие матчи полуфинала Лиги Европы. Очевидно, что играть один матч в неделю гораздо легче. Нам тяжело, но мы стараемся", - отметил специалист.

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 27 апреля 2017: прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "горожан" со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,8, на успех "Манчестер Юнайтед" - 4,3.